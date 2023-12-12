Erdoğan’la zirve İngiliz’i kızdırdı

12 Aralık 2023 03:11 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 03:16

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ İSTANBUL - İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf, COP 28 iklim zirvesi için gittiği Birleşik Arap Emîrliklerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmüştü. Hamza Yusuf, yanında İngiltere’den yetkililer olmadan bu ziyareti gerçekleştirdiği için uluslararası protokolü ihlal etmekle suçlanıyor. Hamza Yusuf, görüşme sonrasında Gazze’de ‘acil ve kalıcı ateşkes’ çağrısında bulunmuştu.

İngiltere hükûmeti ise ateşkesi desteklemiyor. İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, konuşulan sahanın İngiliz bakanların söz sahibi olduğu bir alan olduğunu, uluslararası topluma bir ağızdan seslenmenin önemli olduğunu ifade etti. İngiliz Bakan, bundan sonra bu tür ihlaller yapılması hâlinde İskoç hükûmetinin yurt dışındaki ofislerinin kapatılacağı tehdidinde bulundu.

David Cameron, İskoç bakanların yurt dışındaki hükûmetlerle görüşme ayarlama çabalarına desteği de kesebileceklerini ekledi.

Hamza Yusuf’un sözcüsü ise İngiliz yetkililere ziyaret ile ilgili bilgi verildiğini ama bu tür zirvelerde görüşme zamanının aniden değişebileceğini, bu esnada İngiliz yetkilinin orada bulunmadığını ifade etti.

Eski Dışişleri Bakanı James Cleverly de Hamza Yusuf’un yaz aylarında İzlanda başbakanıyla İngiliz yetkililer olmadan görüştüğü zaman da benzer uyarıda bulunmuştu.