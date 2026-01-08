Erzurum’da 2. Organize Sanayi Bölgesi’nin inşaat alanında bulunan top mermilerinin imha edeceğini duyuran Vali Mustafa Çiftçi “O bölgede 1600 top mermisi var 1100'ü imha edilmişti. Bu çalışmayla bölgenin durumu gözden geçirilecek tamamen taranacak ve ne kadar varsa hepsi tespit edilecek” dedi. 12 Ocak’ta teknik ekibin geleceğini duyuran Vali Çiftçi, sürecin 6 ay sürebileceğini işaret etti.

Erzurum’un Aziziye ilçesinde2022 yılında alınan kararla Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından tahsis edilen 1,5 milyon metrekarelik askeri bölgeye taşınan 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin yapımı sürüyor.

Erzurum’da bulunmuştu! Vali Çiftçi açıkladı: 1100ü imha edilmişti, 1600 tane var

“O BÖLGEDE 1600 MERMİ VAR”

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, MSB’nin Milli Mayın Faaliyet Merkezi’nin 75 bin metrekare alanı tarayarak toprak altındaki top mermilerini bulup, imha edeceğini belirtti.

OSB'de bulunan top mermileri hakkında açıklama yapan Vali Çiftçi, "İlk incelememde birinci ve ikinci öbeği çıkarmışlardı, üçüncü kısımda mermiler toprağın altında gözüküyordu. 4 ve 5. bölüm toprağın altından çıkarılmamıştı. O bölgede 1600 mermi var, 1100'ü imha edilmişti. Bu çalışmayla bölgenin durumu gözden geçirilecek tamamen taranacak ve ne kadar varsa hepsi tespit edilecek” dedi.

Erzurum’da bulunmuştu! Vali Çiftçi açıkladı: 1100ü imha edilmişti, 1600 tane var

12 OCAK’TA TEKNİK EKİP GELECEK

Çalışmaların MSB'ye bağlı MAFAM tarafından yürütüldüğünü anlatan İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Uğurlu ise şöyle konuştu:

Onlar bölgede bir ön keşif çalışması yaptı sonra bu bölgeye daha önce görevlendirilen bir time ek olarak bir tim daha görevlendirdi. Burada mühimmatları arayıp bulup imha edecek ekipler, 5 Ocak'ta göreve yerinde eğitim faaliyetiyle başladı. 12 Ocak itibarıyla teknik ekip gelecek, bu timleri yerinde akredite edecek çünkü akreditasyon olmadan yetki ve sorumluluğu MAFAM alamıyor.

Erzurum’da bulunmuştu! Vali Çiftçi açıkladı: 1100ü imha edilmişti, 1600 tane var

“5-6 AY SÜRECEĞİ ÖN GÖRÜLÜYOR”

Birkaç gün eğitimin süreceğini belirten Uğurlu “Yapılan çalışmalarda yaklaşık 75 bin metrekarelik alan var, buradaki süreç 5-6 ay süreceği ön görülüyor. 12 Ocak'ta timler çalışmalara başlayacak.” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası