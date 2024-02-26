Erzurum'da sanayi bölgesinde göçük! Dükkan ve evlerde yıkıma neden oldu

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 26 Şubat 2024 11:59 - Güncelleme: 26 Şubat 2024 12:13 - Güncelleme:

Göçük, Erzurum, Haber

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Erzurum Uzundere'deki sanayi bölgesinde meydana gelen göçük, bölgedeki sanayi dükkanları ve üst katlarda yer alan evlerde yıkıma neden oldu. Çevredeki yapılan güvenlik açısından risk altına girdi.