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    • Haberler > Gündem > Erzurum'da sanayi bölgesinde göçük! Dükkan ve evlerde yıkıma neden oldu

    Erzurum'da sanayi bölgesinde göçük! Dükkan ve evlerde yıkıma neden oldu

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Göçük, Erzurum, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Erzurum Uzundere'deki sanayi bölgesinde meydana gelen göçük, bölgedeki sanayi dükkanları ve üst katlarda yer alan evlerde yıkıma neden oldu. Çevredeki yapılan güvenlik açısından risk altına girdi.

    Erzurum'un Uzundere ilçesinde bulunan sanayi bölgesinde sabaha karşı saat 05.00 civarında göçük meydana geldi. Göçük, bölgedeki iş yerleri ve üst katlardaki evlerde yıkıma neden oldu.

    Erzurum'da sanayi bölgesinde göçük! Dükkan ve evlerde yıkıma neden oldu - 1. Resim

    Olayın meydana geldiği saatlerde evlerinde uyuyan vatandaşlar, büyük bir gürültüyle uyanarak aniden ortaya çıkan tehlike karşısında evlerini terk etmek zorunda kaldı.

    Erzurum'da sanayi bölgesinde göçük! Dükkan ve evlerde yıkıma neden oldu - 2. Resim

    Göçük sebebiyle yıkılan kayalar, ev ve iş yerlerinin duvarlarına çarparak ciddi hasarlara yol açtı.

    Erzurum'da sanayi bölgesinde göçük! Dükkan ve evlerde yıkıma neden oldu - 3. Resim

    Duvarlarda oluşan çatlaklar, pencerelerin kırılması ve kaya parçalarının evlere girmesi sonucunda çevredeki yapılar güvenlik açısından risk altına girdi.

    Erzurum'da sanayi bölgesinde göçük! Dükkan ve evlerde yıkıma neden oldu - 4. Resim

    Vatandaşlar, yaşadıkları korku dolu anların ardından güvenli bir yer arayışında, evlerinden uzaklaşmak zorunda kaldı.

    Erzurum'da sanayi bölgesinde göçük! Dükkan ve evlerde yıkıma neden oldu - 5. Resim

    Evleri ve iş yerleri zarar gören vatandaşlar, tehlikenin adeta geliyorum dediğini belirterek göçük sırasında canlarını zor kurtardıklarını söyledi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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