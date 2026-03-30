Tekirdağ’ın Muratlı ilçesine bağlı Ballıhoca köyü, Türkiye’de eşi benzeri az görülen soyadı hikâyesiyle dikkat çekiyor. Köyde yaşayan bazı ailelerin soyadlarının “Birelma, İkielma, Üçelma, Dörtelma, Beşelma, Altıelma, Yedielma, Sekizelma ve Dokuzelma” şeklinde sıralanması, ziyaret edenleri hayrete düşürüyor.

Eşi benzeri yok! Bu köyün soy isimleri Birelmayla başlıyor, Dokuzelmayla bitiyor

Köy halkının bir kısmı, 1935 yılında Kırım’daki Beşelma bölgesinden Türkiye’ye göç eden ailelerden oluşuyor. 1934 yılında yürürlüğe giren Soyadı Kanunu’nun ardından, soyadları veriliyor. İddiaya göre köydeki aile reisleri geldikleri yerin adı olan “Beşelma” soyadını almak istiyor. Ancak aralarında anlaşma sağlanamayınca dönemin nüfus memuru devreye giriyor. Soyadları, aile büyüklerinin yaş sırasına göre belirleniyor. Böylece en yaşlıya “Birelma”, ardından “İkielma”, “Üçelma” diye devam eden sıra “Dokuzelma”ya kadar uzanıyor.

81 yaşındaki Nazım Dörtelma, “Babamlar Romanya’dan buraya geliyor. Burada şimdi üç hane kaldık. Çoğu il dışına göç etti” dedi.

