Eski MHP'li başkanın oğlu feci olayda hayatını kaybetti
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Editör: Ayşegül Yağız / Kaynak: Anadolu Ajansı
Editör: Ayşegül Yağız / Kaynak: Anadolu Ajansı
Trabzon’da ormanlık alanda başına tomruk çarpan 41 yaşındaki Ahmet Yılmaz 10 metre yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Yılmaz’ın Eski MHP Çarşıbaşı İlçe Başkanı Cevat Yılmaz'ın oğlu olduğu öğrenildi.
Trabzon'da ormanlık alana giden Ahmet Yılmaz arkadaşıyla ağaç keserken feci olayda hayatını kaybetti. Ağaç kesen 41 yaşındaki Yılmaz başına tomruk çarpması sonucu dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü.
Olay yerinde hayatını kaybeden Yılmaz'ın cesedi, Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ESKİ BAŞKANIN OĞLU OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Eski MHP Çarşıbaşı İlçe Başkanı Cevat Yılmaz'ın oğlu olduğu öğrenilen Yılmaz'ın cenazesi yarın öğle vakti, Çarşıbaşı ilçesine bağlı Fener Mahallesi'nde toprağa verilecek.