TBMM 19 ve 20. Dönem DSP Edirne Milletvekili Erdal Kesebir hayatını kaybetti. Kesebir'in vefat haberi başta Edirne'de olmak üzere siyasi camiada üzüntüye neden oldu.

Edirne eski Milletvekili Erdal Kesebir vefat etti. Çok sayıda siyasetçi, sivil toplum kuruluşu ve vatandaş taziye mesajları yayımlarken, cenaze törenine ilişkin detayların ailesi tarafından daha sonra paylaşılacağı öğrenildi.

ERDAL KESEBİR KİMDİR?

Erdal Kesebir, TBMM'de 19 ve 20. Dönem Demokratik Sol Parti (DSP) Edirne Milletvekili olarak görev yaptığı dönemde kentin tarım, ekonomi, altyapı ve sosyal sorunlarını Meclis gündemine taşıdı.

Siyasi hayatı boyunca uzlaşıcı tavrı, devlet tecrübesi ve Edirne'ye olan bağlılığıyla bilinen Kesebir, mütevazı kişiliğiyle de kamuoyunun takdirini kazandı. Parti ayrımı gözetmeden Edirne'nin menfaatlerini önceleyen yaklaşımı, kent siyasetinde iz bırakan özellikleri arasında yer aldı.

