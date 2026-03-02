Eski terminal binasından dönüştürülüyor: Kayseri'ye uluslararası kurtarma üssü
Bitme safhasına gelen stratejik lojistik merkezinde ekipler, malzemeler ve insani yardımlar daima sevke hazır hâlde bulunacak ve afet anında 15 dakika içinde sevkiyat başlatılacak, 30’uncu dakikada ise uçaklar havalanacak.
Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası arama-kurtarma lojistik üssü, afet anında hızlı müdahale için AFAD tarafından Kayseri'de hayata geçiriliyor.
Türkiye’nin ilk ulusal ve uluslararası arama-kurtarma lojistik üssü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Kayseri’de hayata geçirilecek.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, AFAD’a tahsis edilen Kayseri eski terminal binasından dönüştürecek üssün Türkiye’de meydana gelebilecek afetlerde arama-kurtarma ekiplerinin, acil barınma ihtiyaçlarının, kritik malzeme ve ekipmanların, insani yardım unsurlarının sevke hazır şekilde konuşlandırılacağı stratejik bir merkez olacağı kaydedildi.
Projede son aşamaya gelindiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bu hayati yatırımla birlikte afet anında 15 dakika içinde sevkiyat başlatılacak, 30’uncu dakikada ise uçaklar havalanmış olacak. Kayseri Havalimanı’nda askerî ve sivil havacılığın birlikte faaliyet göstermesi, askerî kargo uçaklarının bulunması ve kentte AFAD Birlik Müdürlüğünün olması bu projeyi daha da stratejik ve güçlü bir konuma taşımaktadır. Modern depolama alanları, hazır bekleyen uzman ekipleri ve tam donanımlı altyapısıyla bu lojistik üs yalnızca Kayseri için değil, tüm Türkiye için afet anında büyük bir güç kaynağı olacaktır.
Bakanlığın “Afetlerde Türkiye’nin Ortak Gücü” anlayışı ve bütünleşik afet yönetimi vizyonuyla, tüm kurum ve kuruluşlarıyla Türkiye’yi her türlü afete karşı hazırlamaya devam ettiği, müdahale kapasitesini kararlılıkla güçlendirdiği vurgulandı.