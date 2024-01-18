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    Yaptığı vurgun yanına kar kalmadı! EYT'lilerin kâbusu olan SGK uzmanı tutuklandı

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Denizli’de EYT işlemlerinde kolaylık sağlayacağım vaadiyle vatandaşlardan 10 milyon lira toplayan SGK uzmanı E.A tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.A, iddialar ilk gündeme geldiğinde “görevimin başındayım” diyerek yalanlamıştı.

    Yaptığı vurgun yanına kar kalmadı! EYT&#039;lilerin kâbusu olan SGK uzmanı tutuklandı
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Denizli İl Müdürlüğü Buldan Sosyal Güvenlik Merkezinde görevli SGK uzmanı E.A.’nın, EYT’den emekli olmak isteyen kişilerden işlemlerinde kolaylık sağlama vaadiyle para aldığı iddia edilmişti.

    Şikayetler üzerine E.A. hakkında adli ve idari soruşturma açılırken; müfettişler tarafından Buldan Sosyal Güvenlik Merkezinde inceleme başlatıldı. Mağdur olduğunu iddia eden kişilerin şikayeti üzerine E.A., Güney İlçe Emniyet Amirliğine giderek ifade verdi.

    BAZI MAĞDURLARIN PARASINI FAZLASIYLA İADE ETMİŞ

    Kendisi hakkında ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunarak, “Görevimin başındayım” diyen SGK uzmanı E.A., hakkındaki şikayetlerin artmasının ardından gözaltına alındı. Devam eden idari soruşturma kapsamında görev yeri değiştirilen E.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    E.A.’nın başta Buldan’a bağlı Alandız ve Kaşıkcı Mahalleleri olmak üzere Buldan ve Güney ilçelerinde yaşayan birçok kişiden 10 milyon TL’nin üzerinde para topladığı ve bazı mağdurların ise paralarını fazlasıyla geri iade ettiği öne sürüldü.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    EYT10 Milyon Lira
    Haberler > Gündem > Yaptığı vurgun yanına kar kalmadı! EYT'lilerin kâbusu olan SGK uzmanı tutuklandı
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