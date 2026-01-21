Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papara Elektronik Para AŞ'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin kararını kaldırdı.

Merkez Bankası'nın Papara'nın faaliyet izninin iptaline ilişkin kararının kaldırılmasına yönelik tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ankara 25. İdare Mahkemesinin şirketin faaliyet izninin iptaline yönelik yürütmeyi durdurması kararı gereğince Papara'nın faaliyet iznini iptal eden karar kaldırıldı.

NE OLMUŞTU?

TCMB, Papara Elektronik Para A.Ş.'ye 21 Nisan 2016 tarihli ve 6862 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararıyla verilen elektronik para kuruluşu faaliyet iznini, 6493 sayılı Kanun kapsamında iptal etmişti. İptal işlemi, Kanun'un 16'ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentleri ile 19'uncu maddesine dayandırılmıştı.

Papara'dan 16 Aralık'ta yapılan açıklamada ise yürütmenin durdurulması kararına dikkat çekilerek, "Davada verilen 09.12.2025 tarihli ara kararla şirketimiz lehine yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, Papara sistem ve altyapısının yeniden aktif hale getirilmesini takiben faaliyetlerine devam edecektir" ifadeleri kullanılmıştı.

