Facia otelinin sahibi çapraz sorguda: "Otelin güvenli olmadığını bilselerdi bizi mühürlerlerdi"

78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davada facia otelinin sahibi Halit Ergül'ün çapraz sorgusu devam ediyor. Dün Ergülün'ün çapraz sorgusu sırasında yaşanan gerilim nedeniyle verilen ara nedeniyle, bugün taraflar duruşmanın huzurunu bozmaktan tutuklanmakla uyarıldı. Halit Ergül, otele yapılan denetimlere ilişkin soruya "Otelin güvenli olmadığını bilselerdi bizi mühürlerlerdi" diyerek cevap vermesi şoke etti.

Türkiye'nin yüreği, Bolu Grand Kartal Otel'de gece yarısı çıkan yangında, aralarında çocukların da olduğu 78 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle yanmaya devam ediyor. Facia oteldeki ihmaller zincirinden sorumlu olan 133 kişinin yaralandığı yangın faciasına ilişkin davada 19'u tutuklu 32 sanığın yargılanmasına başlandı.

Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu'nda yürütülen duruşmanın 5'inci gününde Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün çapraz sorgusuna devam edildi.

DURUŞMA HUZURUNU BOZAN TUTUKLANACAK

Dün görülen davada sanık yakınlarının hakaret ettiği iddia edildiği duruşması öncesinde mahkeme heyeti, sanık, müşteki ve taraf avukatlarına binaen duruşma salonunda düzeni bozan, huzuru bozan olursa tutuklanacağını, avukatlar arasında tartışma çıkması durumunda dışarı çıkarılacağını belirtti.

DENETÇİLERDEN ÜCRET ALINMADI MI?

Çapraz sorgusu devam eden tutuklu sanık Halit Ergül, müşteki avukatının denetimlerde tutanak tutulup tutulmadığı ve duman dedektörünün olup olmadığına ilişkin sorulan soruya, "Evet uygun dendiği için kendimizi güvende hissettik, duman dedektörü var" derken Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın denetimlerinde denetçilerin otelde ücretsiz ağırlanmasına ilişkin sorulan soruya ise "Hayır öyle bir şey yapmadım, fatura kesilip kesilmediğini bilmiyorum. Ücret almazsak kusurlarımızı yok mu gösterecekler?" dedi.

"GÜVENLİ OLMADIĞINI BİLSELERDİ BİZİ MÜHÜRLERLERDİ"

Müşteki avukatının, 'Denetimlerde denetçilerin Grand Kartal Otel'de kalmayı istememe sebeplerin otelin güvenli olmadığını bilmeleri miydi?' sorusuna tutuklu sanık Ergül, "Güvenli olmadığını bilselerdi bizi mühürlerlerdi" diye konuştu.

İHMAL OLMASAYDI YANGIN KENDİ KENDİNE SÖNEBİLİRDİ...

Aygaz firmasıyla ile ilgili sorulara cevap veren tutuklu sanık Ergül, "Bilir kişi raporunda LPG ile ilgili tam olsaydı yangın kendi kendini söndürebilirdi. Biz böyle bir eksiğin olduğunu bilmiyorduk. Aygaz'la sözleşme vardı yılda iki kez denetlerler der. Yangınla ilgili bir sorun olursa gazı keser bizde tam zannettik. Aygaz'ın 2022 yılından beri denetime gelmediğini burada öğrendim denetimlerden tam geçmemiz bizim pasif kalmamıza sebep oldu. Aygaz'la sözleşmemiş devam ediyordu" şeklinde konuştu.