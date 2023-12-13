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    Fahrettin Altun’dan medyada yapay zeka vurgusu: Medya dünyasının bir gerçekliği

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Anadolu Ajansı
    Fahrettin Altun’dan medyada yapay zeka vurgusu: Medya dünyasının bir gerçekliği
    Fahrettin Altun, Yapay Zeka

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Altun, “Medyada Yapay Zekayı Yönetmek” programında açıklamalarda bulundu. Medya ve yapay zeka olgusu arasındaki ilişkiye dikkat çeken Altun, 'Yapay zeka teknolojisi medya dünyasının bir gerçekliği.' ifadelerini kullandı.

    Anadolu Ajansı, “Medyada Yapay Zekayı Yönetmek” adlı bir panel düzenledi. Panele, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da konuşmacı olarak iştirak etti.

    Medyada yapay zekanın yerine değinen Altun, "Medyada yapay zeka kullanımıyla birlikte karşımıza çıkan bir diğer risk dezenformatif içeriklerin kontrolsüzce dolaşıma sokulması, sahte içeriklerin gerçek bilgilerin önüne geçmesidir" ifadelerini kullandı.

    Fahrettin Altun’dan medyada yapay zeka vurgusu: Medya dünyasının bir gerçekliği

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Anadolu Ajansı'nın "Medyada Yapay Zekayı Yönetmek" programında açıklamalarda bulundu.

    Altun'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

    "Yapay Zekânın medyadaki kullanım biçimlerine baktığımızda, ilk olarak karşımıza haber üretme pratiklerinin çıktığını görürüz.

    YAPAY ZEKANIN DEZENFORMASYON ÜRETİMİNE ALET EDİLMESİ

    Yapay Zekânın medyadaki kullanımı bağlamında, kültürsüzleşme ve insansızlaşma mutlak suretle yönetmemiz gereken bir meseledir. Medyada yapay zeka kullanımıyla birlikte karşımıza çıkan bir diğer risk dezenformatif içeriklerin kontrolsüzce dolaşıma sokulması, sahte içeriklerin gerçek bilgilerin önüne geçmesidir.

    “CESUR OLMALIYIZ”

    Yapay zeka karşısında cesur olmalıyız. Cesur olmaktan başka şansımız yok. Buna mecburuz. İnsanlık olarak önümüzde çözüm bekleyen büyük bir sorun var. Küresel adaletsizlik sorunu. Bugün küresel adaletsizlik üreten sistemle yapay zeka teknolojilerini kontrol eden sistem aynı sistem."

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