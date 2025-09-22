Falcıya 'Sınavım nasıl geçecek' diye sormanın bedeli 2 bin lira! Cezası 10 yıla kadar hapis

GAMZE ERDOĞAN ANKARA - Sosyal medyada hızla çoğalan falcı hesaplar, her geçen gün daha fazla kişiye ulaşıyor. Tarot eğitimi verdiğini öne süren profillerden, kahve falı bakanlara kadar pek çok kullanıcı, insanların geleceğe ilişkin beklentilerinden ve belirsizliklerden yararlanarak gelir elde ediyor!

En sık sorulanlar arasında “Sınavım nasıl geçecek?”, “Borçlarımı ne zaman ödeyebilirim?” ve “Eski sevgilim geri dönecek mi?” gibi sorular öne çıkıyor.

SAATİ 2 BİN TL

Gazetemizin sosyal medya üzerinden ulaştığı üç farklı falcı, benzer sorulara benzer cevaplar verdiklerini belirtti. Bazı falcılar telefonla tarot baktıklarını, bazıları ise kahve falı ve yıldızname gibi yöntemlerle danışanlarına yorum yaptıklarını söyledi. Falcılar, kendilerine başvuranları ‘müşteri’ değil, ‘danışan’ olarak tanımlıyor. Seansların 15 dakikası 500 TL, bir saati ise 2 bin TL’den başlıyor.

Konuyu gazetemize değerlendiren Hukukçu Aylin Esra Eren, “Yakın dönemde hakkında soruşturma açılan Faladdin uygulaması örneğinde gördüğümüz gibi halkın duygularını istismar eden kişiler, elde ettikleri gelirler üzerinden vergi ödemiyor ve açtıkları uygulamaları da suçtan elde ettikleri gelirleri, yani kara parayı aklamak amacıyla kullanıyor. Bu suçu işleyenler, 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılıyor” diye konuştu.