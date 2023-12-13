Faruk Koca AK Parti'den istifa mı etti? Faruk Koca ne yaptı? Neler oldu?

13 Aralık 2023 19:17 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 19:25

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Çaykur Rizespor ve Ankaragücü karşılaşması sonrası Faruk Koca, sahaya inip hakem Halil Umut Meler'e saldırdı. Hastanelik olan Meler, sonrası olay Türkiye gündemine oturdu. MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca daha sonra resmi bir açıklama yaparak başkanlığından istifa etti. Gözler aynı şekilde Faruk Koca'nın AK Parti üyeliğine çevrildi.

Faruk Koca AK Parti'den istifa mı etti?

Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca hakkında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Faruk Koca'nın ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu’na sevkine karar verildi" şeklinde açıklama yaptı. MKYK üyelerinin oy birliğiyle Koca, öneceki gün tedbirli olarak ihraç istemiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildi. Bu olaylar sonrası sonrası Faruk Koca'nın bugün AK Parti'den istifa ettiği öğrenildi.

Faruk Koca hakem Meler'e saldırdıktan sonra tutuklandı. Savcılığın başlattığı soruşturma sonrası aynı zamanda 6 kişi daha gözlatına alındı. Akabinde Koca dahil 3 kişi tutuklandı. Meler ise tedavisi sonrası bugün taburcu oldu.