TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, CHP Genel Merkezi önünde yaşanan tahliye tartışmalarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Atik, parti tabanının ve örgütünün sürece beklenen düzeyde karşılık vermediğini söyleyerek, “Saraçhane ruhu artık yok” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) örgütlerinin çağrısı üzerine, Ankara'daki parti genel merkezinde gece saatlerinden itibaren olağanüstü bir hareketlilik başladı. Genel merkez bahçesine otobüslerin çekildiği ve güvenlik tedbirlerinin artırıldığı gözlemlenirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerle, genel merkezdeki CHP'liler arasında arbede yaşandı.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “CHP Tabanından İmamoğlu ve Özel’e acı mesaj” ifadelerini kullandı.

"CHP Genel Merkezi önünde ibretlik görüntüler yaşanıyor." diyen Atik "Merdivenlerde oturan Özgür Özelci milletvekillerini görünce en önemli mesajı parti örgütünün ve tabanının verdiğini anlıyorum. Taban, hem Ekrem İmamoğlu'na hem Özgür Özel'e açık bir mesaj gönderiyor." ifadelerini kullandı.

Tüm çağrılara rağmen Ankara örgütü genel merkezin önüne toplanmadığını söyleyen Atik, "Ülkenin dört bir yanındaki milyonlarca CHP'li Genel Merkeze akmıyor. İşgal edildiğine inansalar CHP Genel Merkezin önünde etten duvar örerlerdi. İmamoğlu ve Özel'i yalnız bıraktılar. Onlara, "Bu sorunu bir an önce çözün" mesajı veriyorlar. Mesaj aslında sadece genel merkeze de değil tüm CHP elitine.. Yani Genel Merkezin önüne otobüs çekerek Ekrem İmamoğlu'nun sesini açarak olmuyor bu işler.. Çünkü artık gerçek CHP'liler, CHP örgütü artık dinlemek istemiyor. Sadece uzaktan izliyorlar.. Saraçhane ruhu artık yok.. Bu noktaya nasıl gelindiğini herkes çok iyi biliyor." dedi.



