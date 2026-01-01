İstanbul Fatih'te ihbar üzerine bir eve giden ekipler 2 aylık bebeğin hayatını kaybettiğini tespit etti. İncelemede bebeğin açlıktan 2 kiloya kadar düştüğü belirlenirken anneyle birlikte 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Fatih'te 30 Aralık'ta 112 Acil Çağrı Merkezini arayan Y.Y. (20) 2 aylık bebeğinin hareketsiz olduğunu ve nefes almadığını söyledi.

2 KİLOYA DÜŞMÜŞ

Adrese giden sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada, bebeğin 5 Kasım'da İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğduğu, 7 Kasım'da 3,2 kilogram ağırlığında taburcu edildiği, öldüğü gün ise yaklaşık 2 kilogram olduğu ve karın bölgesinde içe çökme bulunduğu belirlendi.

3 GÜNDÜR BESLENMEDİĞİNİ SÖYLEMİŞ

Anne Y.Y. bebeğin sabah saatlerinde hayatını kaybettiği ancak 112'yi yaklaşık 12 saat sonra aradığı, son 3 gündür bebeğin beslenmediği yönünde çelişkili beyanlarda bulunması üzerine gözaltına alındı.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Y.Y'nin nikahsız birlikte yaşadığı ve çocuğun babası olduğu öğrenilen B.Y. ile aynı evde yaşayan anneanne A.Y. ve dede Y.E.Y. de gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında "kasten öldürme" suçundan yürütülen soruşturma sürüyor.

