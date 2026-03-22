İstanbul Fatih Ayvansaray'da 2 binanın çökmesiyle 11 kişi enkaz altında kaldı. Olayın ardından bir vatandaş enkaz altındaki yakınını cep telefonuyla arayarak telkinde bulundu.

Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi'nde yaşanan patlama sonrasında yan yana bulunan 2 binada çökme meydana geldi. Çökme sonucu 11 kişi enkaz altına kaldı. 9 kişi enkaz altından kurtarılırken, 2 kişiyi kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

ENKAZ ALTINDAKİ YAKININI ARADI

Olayın ardından enkaz altına bulunan bir vatandaşa yakını cep telefonuyla ulaştı. Yaşanan anlarda enkaz altında bulunan Faik Kesimoğlu(26) isimli yakınına telkinlerde bulunduğu görüldü.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Kapınıza tebligat gelirse şaşırmayın! Maliye binlerce kişiyi mercek altına aldı

"FAİK İYİ MİSİN OĞLUM?"

Telefondaki kişinin yakınına, "Ses verme şansınız var mı? Alo. Konuş oğlum konuş. Faik iyi misin oğlum? Ulaştılar mı sana? Bir şey yok Allah'ın izniyle. Nefes alış verişin iyi mi?" dediği duyuldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası