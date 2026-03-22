Fatih'te enkaz altında kalan yakınıyla telefonda konuştu: Nefes alış verişin iyi mi?
İstanbul Fatih Ayvansaray'da 2 binanın çökmesiyle 11 kişi enkaz altında kaldı. Olayın ardından bir vatandaş enkaz altındaki yakınını cep telefonuyla arayarak telkinde bulundu.
Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi'nde yaşanan patlama sonrasında yan yana bulunan 2 binada çökme meydana geldi ve 11 kişi enkaz altında kaldı.
- Patlama sonrasında 2 binada çökme meydana geldi.
- Çökme sonucu 11 kişi enkaz altına kaldı.
- 9 kişi enkaz altından kurtarıldı.
- 2 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.
- Enkaz altında bulunan bir vatandaşa yakını cep telefonuyla ulaştı.
- Enkaz altındaki Faik Kesimoğlu'na (26) telkinlerde bulunuldu.
Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi'nde yaşanan patlama sonrasında yan yana bulunan 2 binada çökme meydana geldi. Çökme sonucu 11 kişi enkaz altına kaldı. 9 kişi enkaz altından kurtarılırken, 2 kişiyi kurtarma çalışmaları ise sürüyor.
ENKAZ ALTINDAKİ YAKININI ARADI
Olayın ardından enkaz altına bulunan bir vatandaşa yakını cep telefonuyla ulaştı. Yaşanan anlarda enkaz altında bulunan Faik Kesimoğlu(26) isimli yakınına telkinlerde bulunduğu görüldü.
"FAİK İYİ MİSİN OĞLUM?"
Telefondaki kişinin yakınına, "Ses verme şansınız var mı? Alo. Konuş oğlum konuş. Faik iyi misin oğlum? Ulaştılar mı sana? Bir şey yok Allah'ın izniyle. Nefes alış verişin iyi mi?" dediği duyuldu.
