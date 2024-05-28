Fenerbahçelilere küfür etmişti: Gözaltına alınan astrolog Meral Güven hakkında yeni gelişme

Sosyal medya hesaplarından yayımladığı videodaki sözlerine ilişkin resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan astrolog Meral Güven, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Güven'in ifadesinde "Aldığım ilaç ve alkolün etkisiyle küfür ettim. Yaptıklarımdan pişmanım" dediği ortaya çıktı.

"Fenerbahçe şampiyon olacak" şeklinde açıklama yaptıktan sonra Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sosyal medya hesaplarından küfürlü paylaşımlarda bulunan ve dün akşam saatlerinde gözaltına alınan astrolog Meral Güven, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Astrolog Güven'in, soruşturma savcısının talimatıyla polis tarafından alınan ifadeleri ortaya çıktı. İfadesinde telefonuna çok sayıda küfür ve hakaret içerikli mesaj geldiğini söylediği öğrenilen Güven, küfürlü mesajlar sonrasında ise eski eşinin de yer aldığı bir WhatsApp grubunda montajlı olarak çıplak fotoğraflarını koyduklarını belirttiği aktarıldı.

'YAPTIKLARIMDAN PİŞMANIM'

Olayın ardından panik atak geçirerek ilaç aldığını, sonra da alkol kullandığını söylediği öğrenilen Güven şu ifadeleri paylaştı:

“Eski eşim ve bir sürü sosyal medya kullanıcısından tehdit mesajları aldım. Sonra sosyal medya hesabım çalındı. Daha sonra ben de hesabımı geri aldım. Hesabımı aldıktan sonra paylaşımları gördüm. Küfürlü paylaşımlarımı genele yapmadım hesabımı hackleyen kişilere yönelik yaptım. Ancak videolarım kesildiği için insanlar sanki genele yapmışım gibi algıladı. Aldığım ilaç ve alkolün etkisiyle küfür ettim. Yaptıklarımdan pişmanım.”

NE OLMUŞTU?

Galatasaray'ın Konyaspor'u 3-1 yenmesiyle Süper Lig'in sezon şampiyonu Galatasaray oldu.

Son güne kadar şampiyonun Fenerbahçe olacağını söyleyen astrolog Meral Güven ise, şampiyonun belli olmasının ardından söylemlerini değiştirdi.

Her iki tarafın da tepkilerine sebep olan Güven, hızını alamayıp TikTok'ta Fenerbahçeliler'e ağza alınmayacak küfürler etti.

Güven, Instagram'dan da şu paylaşımı yaptı:

TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM SONRASI AÇIKLAMA

Astrolog Güven, bugün Ekol TV'ye yapmış olduğu açıklamalarda çıplak fotoğraflarının yayınlandığını görünce sinirlerine hakim olamadığını iddia etti.

Güven, "Bütün ailemin dahil edildiği bir grupta çıplak fotoğraflarım paylaşılmış. Ben de o çıplak resmi görünce tutamadım kendimi. Alkol aldım ve küfür ettim. Ama nedenini başında söyledim. Sadece benim küfürlerim ortaya çıkarılmış" diye konuştu.

Meral Güven öte yandan fake hesaplardan kendi adına paylaşım yapıldığını belirterek, "İnanmayın bu hesaplara, bu hesaplar bize ait değil. Gece ne oldu bilmiyorum, hepsi silinmiş. Ben gerizekalı mıyım?" dedi.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesapları üzerinden çok kez paylaşılan ve astrolog Meral Güven'in yapmış olduğu belirtilen canlı video kaydında sarf edilen sözler ile ilgili olarak TCK'nın 216. maddesi kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan dolayı re'sen soruşturma başlatmıştı.

Soruşturmanın ardından Güven gözaltına alınmıştı.