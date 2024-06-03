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FETÖ'cüler canlı yayında Yunus Paksoy'a saldırmıştı! Soruşturma başlatıldı

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FETÖ&#039;cüler canlı yayında Yunus Paksoy&#039;a saldırmıştı! Soruşturma başlatıldı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy’a canlı yayın sırasında FETÖ mensubu tarafından düzenlenen saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

Pensilvanya'da FETÖ karargahını görüntüleyen CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy, canlı yayın yaptığı sırada bir FETÖ'cü tarafından saldırıya uğramıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Paksoy’a FETÖ mensubu tarafından düzenlenen saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

NE OLMUŞTU?

Yunus Paksoy, canlı yayında bilgileri aktarırken bir FETÖ üyesi arabayı üzerine sürdü. Paksoy’un tepki göstermesi üzerine saldırgan, kameraya vurdu. Saldırganın sırtına yumruk attığını söyleyen Paksoy “Arabama girdim, 911’i aradım. Yaklaşık 30 dakika sonra üç tane ekip otosu geldi. Olayı anlamayı çalıştılar, iletişimde olacaklarını söylediler” dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
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