Fidan'dan yeni İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy'e tebrik telefonu

Bakan Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile telefonda görüştü. Fidan mevkidaşına yeni görevinde başarı dilerken görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile telefonda görüşmesi yaptı.

Bakan Fidan, görevi yeni üstlenen mevkidaşı Lammy'e başarı dileğinde bulundu.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler de ele alındı.

ERDOĞAN: DÖNER DÖNMEZ ARAYACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Almanya dönüşü İngiltere seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, İngiltere'de 14 yıldır bir netice alamayan İşçi Partisinin bu seçimde 411 milletvekili kazandığına dikkati çekerek, bugüne kadar İşçi Partisinin Tony Blair zamanında dahi böyle bir sayıya ulaşamadığını anımsattı.

Şimdi ise bu milletvekili sayısını yakalayarak İngiltere'de ikinci defa İşçi Partisinin böyle bir güce eriştiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ı da henüz tebrik için arayamadım. Şimdi döner dönmez ilk yapacağımız işlerden bir tanesi onu da aramak olacak. Avrupa Birliği'nden ayrılmış bir ülke olarak tekrar katılmayı düşünmediğini söylüyor. Yapacağımız görüşmede, 'bundan sonra Türkiye-İngiltere ilişkilerini nereye vardırırız?' bunları da konuşacağız. Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri son derece köklüdür. Biz, iktidarımız döneminde gerek İşçi Partili gerek Muhafazakar Partili başbakanlarla çalıştık. Önemli olan iki ülkenin ortak çıkarları doğrultusunda çalışmalar ortaya koymaktır. Yeni dönemde de müttefikimiz İngiltere ile ilişkilerimizi her alanda geliştirmeye devam edeceğiz. Önümüzde önemli gündem başlıkları var. Bunları ele alarak ilişkilerimizdeki olumlu seyri ilerletmek niyetindeyiz.

İNGİLTERE'DEKİ SEÇİMLER

İngiltere'de 4 Temmuz'da yapılan genel seçimlerde 650 sandalyeli Avam Kamarası'na 412 milletvekili gönderme başarısı gösteren İşçi Partisi lideri Starmer, Kral 3. Charles'ın verdiği yetkiyle yeni hükümeti kurmuştu.