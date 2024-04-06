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Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist etkisiz

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist etkisiz

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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