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Fırında kanlı çatışma! Anne ve çocuk kurşunların arasında kaldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayseri'de bir fırında iki esnaf arasında çatışma çıktı. Aralarında husumet olan Osman T. ve L.T. birbirlerini kurşun yağmuruna tuttu. Olayda bacağından yaralanan L.T. kendi imkanlarıyla gittiği hastanede tedavi olurken Osman T. hayatını kaybetti. Cinayet anının görüntüleri ise kameraya dakika dakika yansırken olay anında fırında bulunan bir kadının çocuğunu kurşunlardan korumak için çaba sarf ettiği görüldü

Kayser'nin Melikgazi ilçesindeki bir fırın kanlı bir cinayete sahne oldu. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde meydana gelen olayda, sokak üzerinde iki esnaf olan Osman T. ile L.T. arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın büyümesiyle fırına gelen Osman T., L.T.'ye ateş açtı. L.T. de yanındaki silah ile Osman T.'yi kurşun yağmuruna tuttu.

Fırında kanlı çatışma! Anne ve çocuk kurşunların arasında kaldı - 1. Resim

KENDİ İMKANLARIYLA HASTANEYE GİTTİ

Bacaklarından yaralanan L.T. olayın ardından kendi imkanları ile hastaneye giderken, ihbar üzerine fırına sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede Osman T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri inceleme yaptı.

Fırında kanlı çatışma! Anne ve çocuk kurşunların arasında kaldı - 2. Resim

CİNAYET ANI KAMERADA

Öte yandan, fırının içerisinde yaşanan çatışmanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Osman T.'nin elindeki iki tabancayla fırına gelip L.T.'ye ateş açtığı, ardından da L.T.'nin belindeki silah ile Osman T.'yi kurşun yağmuruna tuttuğu görüldü.

Fırında kanlı çatışma! Anne ve çocuk kurşunların arasında kaldı - 3. Resim

Öte yandan, olay anında fırında bulunan bir kadının çocuğunu kurşunlardan korumak için çaba sarf ettiği anlar da kameraya yansıdı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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