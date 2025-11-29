Forex kaldıraç sistemi nedeniyle milyonlarca lira borçlanan öğretmen Yalçın Keklik, ailesini kaybettiğini ve alacaklıların tehditleri nedeniyle çaresiz kaldığını söyleyerek yardım istedi.

Biyoloji öğretmeni ve üç çocuk babası olan 49 yaşındaki Yalçın Keklik, 26 yıllık meslek hayatına rağmen forex kaldıraç işlemleri nedeniyle ağır borç yükü altında kaldığını anlattı.

İnternet üzerinden kaldıraçlı forex yatırımları yaptığını söyleyen Keklik, “Forex yüzünden hayatımı mahvettim. Yıllarca ailemden her şeyi gizledim, borçlarımı yeni borçlarla kapatmaya çalıştım. Kazanma umuduyla yatırdığım tüm paralarımı kaybettim; yaklaşık 2 milyon lira gitti” dedi.

"YAKLAŞIK 4 MİLYON LİRA BORCUM VAR"

Sözlerine devam eden Keklik, yaşadığı kayıpların ardından büyük bir borç girdabına sürüklendiğini belirterek, “Kaybettikçe borçlandım, çevremden para aldım ama ödeyemedim. Bu süreçte ailem benden koptu. Şu anda toplam borcum 4 milyon liraya yaklaştı" ifadelerini kullandı.

Forex tuzağına kapıldı, milyonlarını kaybetti! "Çocuklarım bile ölmemi istiyor"

"ÇOCUKLARIM BİLE ÖLMEMİ İSTEDİĞİNİ SÖYLÜYOR"

Alacaklıların sürekli arayıp tehdit ettiğini belirten Keklik, "‘Ödemezsen ailenin nerede olduğunu biliyoruz’ diyorlar. Forex tam anlamıyla kumar; kimse bulaşmasın. Ben bu yüzden her şeyimi kaybettim. Artık çocuklarım bile benim ölmemi istediğini söylüyor" diyerek gözyaşlarına hâkim olamadı.

Çaresizliğe sürüklenen Keklik, durumunu duyurabilmek için kartonlara yardım talebini yazıp insanların dikkatini çekmeye çalıştığını ifade etti.

Editör:SİNEM ERYILMAZ

