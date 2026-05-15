28 yaşındaki Gamze Yıldız’ın serum verildikten sonra hayatını kaybettiği Ümraniye’deki özel bir tıp merkezinde korkunç bir detay daha ortaya çıktı. 2025 yılında aynı merkezde diş çektiren Murat Yılmaz’ın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği, müdahale yapılmayarak başka hastaneye sevk edildiği iddia edildi.

Ümraniye’de soğuk algınlığı şikayetiyle Özel Tepe Tıp Merkezi'nde serum verilen 28 yaşındaki Gamze Yıldız, 14 gün sonra hayatını kaybetmişti. Yıldız’ın ailesi bazı verilerin değiştirildiğini, ilaç alerjisini söylemesine rağmen kızlarına yanlış tedavi yapıldığını iddia etmişti. Gamze’nin şüpheli ölümüne ilişkin iddialar sonrasında korkunç bir detay daha ortaya çıktı.

Gamze Yılmaz ilk değilmiş! Özel tıp merkezinden bir ölüm daha çıktı, serumdan sonra şimdi de diş detayı

AYNI MERKEZDE BİR ÖLÜM DAHA

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, 2025 Ocak ayında aynı tıp merkezinde dişini çektiren Murat Aydın, dişini çektirdikten sonra hayatını kaybetti.

Gamze Yıldız

“DİŞİNİ ÇEKTİRİP KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ”

Ağabeyinin kalp hastası olduğunu belirten Aydın'ın kız kardeşi Elif Değirmenci, “Dişini çektirdikten çok kısa süre sonra kalp krizi geçirmiş. Orada müdahale edilmemiş, kalp masajı yapılmamış, başka bir hastaneye sevk edilmiş. Doktorun iddiası, ağabeyimin hastalığıyla ilgili bir şey söylemediği yönünde. Ağabeyime herhangi bir belge imzalatmamış. Doktorlardan bir heyet oluşturuldu. Bir doktor hariç, diğerleri diş çekimi yapan hekimi haklı buldu" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Ümraniye’de 28 yaşındaki Gamze Yıldız, 29 Mart'ta soğuk algınlığı şikayetiyle Özel Tepe Tıp Merkezi'ne başvurdu. Penisilin alerjisi olduğunu söyleyen Yıldız’a laboratuvar teknikeri olduğu belirtilen bir kişi tarafından hazırlanan serum uygulandı. Genç kız serum sonrasında fenalaştı, kalbi durdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ümraniye Devlet Hastanesi'nde bir ay boyunca yoğun bakımda tedavi gören Gamze Yıldız, hayatını kaybetti. Genç kızın ölümünün ardından merkezde bulunan nöbetçi doktorun hastayı hiç görmediği, Yıldız'a ilk müdahaleyi tesadüfen başka bir hastane doktorunun yaptığı, entübasyon işleminin hem yanlış hem de eksik yapıldığı iddia edildi. Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

