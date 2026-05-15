Gamze Yılmaz ilk değilmiş! Özel tıp merkezinden bir ölüm daha çıktı, serumdan sonra şimdi de 'diş' detayı
28 yaşındaki Gamze Yıldız’ın serum verildikten sonra hayatını kaybettiği Ümraniye’deki özel bir tıp merkezinde korkunç bir detay daha ortaya çıktı. 2025 yılında aynı merkezde diş çektiren Murat Yılmaz’ın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği, müdahale yapılmayarak başka hastaneye sevk edildiği iddia edildi.
- 28 yaşındaki Gamze Yıldız, soğuk algınlığı şikayetiyle başvurduğu Özel Tepe Tıp Merkezi'nde serum verildikten 14 gün sonra hayatını kaybetti.
- Yıldız'ın ailesi, ilaç alerjisi bilgisinin göz ardı edildiğini ve bazı verilerin değiştirildiğini iddia etti.
- Olayın ardından merkezdeki nöbetçi doktorun hastayı görmediği, ilk müdahalenin başka bir hastane doktoru tarafından yapıldığı ve entübasyonun yanlış uygulandığı iddia edildi.
- Aynı merkezde Ocak ayında dişini çektiren Murat Aydın isimli bir hasta da diş çekimi sonrasında kalp krizi geçirerek vefat etti.
- Aydın'ın kız kardeşi, ağabeyinin kalp hastası olduğunu belirtmediği yönündeki doktor iddiasını reddetti ve herhangi bir belge imzalatılmadığını söyledi.
- Her iki olayla ilgili olarak Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Ümraniye’de soğuk algınlığı şikayetiyle Özel Tepe Tıp Merkezi'nde serum verilen 28 yaşındaki Gamze Yıldız, 14 gün sonra hayatını kaybetmişti. Yıldız’ın ailesi bazı verilerin değiştirildiğini, ilaç alerjisini söylemesine rağmen kızlarına yanlış tedavi yapıldığını iddia etmişti. Gamze’nin şüpheli ölümüne ilişkin iddialar sonrasında korkunç bir detay daha ortaya çıktı.
AYNI MERKEZDE BİR ÖLÜM DAHA
Sabah gazetesinde yer alan habere göre, 2025 Ocak ayında aynı tıp merkezinde dişini çektiren Murat Aydın, dişini çektirdikten sonra hayatını kaybetti.
“DİŞİNİ ÇEKTİRİP KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ”
Ağabeyinin kalp hastası olduğunu belirten Aydın'ın kız kardeşi Elif Değirmenci, “Dişini çektirdikten çok kısa süre sonra kalp krizi geçirmiş. Orada müdahale edilmemiş, kalp masajı yapılmamış, başka bir hastaneye sevk edilmiş. Doktorun iddiası, ağabeyimin hastalığıyla ilgili bir şey söylemediği yönünde. Ağabeyime herhangi bir belge imzalatmamış. Doktorlardan bir heyet oluşturuldu. Bir doktor hariç, diğerleri diş çekimi yapan hekimi haklı buldu" diye konuştu.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Ümraniye’de 28 yaşındaki Gamze Yıldız, 29 Mart'ta soğuk algınlığı şikayetiyle Özel Tepe Tıp Merkezi'ne başvurdu. Penisilin alerjisi olduğunu söyleyen Yıldız’a laboratuvar teknikeri olduğu belirtilen bir kişi tarafından hazırlanan serum uygulandı. Genç kız serum sonrasında fenalaştı, kalbi durdu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ümraniye Devlet Hastanesi'nde bir ay boyunca yoğun bakımda tedavi gören Gamze Yıldız, hayatını kaybetti. Genç kızın ölümünün ardından merkezde bulunan nöbetçi doktorun hastayı hiç görmediği, Yıldız'a ilk müdahaleyi tesadüfen başka bir hastane doktorunun yaptığı, entübasyon işleminin hem yanlış hem de eksik yapıldığı iddia edildi. Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.