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Garip ıslah çalışmasına vatandaşlardan tepki: Taşmasın diye dereye beton döktüler

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Rize'de neredeyse her selde taşan Katarahte Deresi'ne çözüm olarak derenin kenarlarına bent yapıldı. Ancak bu da çözüm olmayınca bu kez dereye beton döküldü. Tartışmalara neden olan bu eyleme vatandaşlardan tepki geldi. Derenin betonla birlikte 1,5 metre yükseldiğini söyleyen bölge sakinleri "Burada sadece düzlük bir beton oluştu. Burada artık bir top sahası mı yaparız, ne yaparız bilmiyorum" ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'de bir dere ıslah çalışması eleştirilerin hedefine oturdu. Güneysu ilçesinde bulunan Katarahte Deresi, geçen yıllarda şiddetli yağışlarda taşmış, çevrede maddi zararlara neden olmuştu. 

Bunun üzerine Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından derenin kenarlarına bent yapıldı. Derenin kenarına bent yapılmasının ardından yine şiddetli yağışlar nedeniyle debisi yükselince taşan dere maddi zararlar meydana getirdi. Yeni bir çözüm yolu üretme adına yola çıkan DSİ yetkilileri,bu kez dereniniçerisindeki taşlar ve kayaların temizlenerek, beton dökülmesine karar verdi. Çalışmalar başlarken, Güneysulu vatandaşlar derenin herhangi bir selde tekrardan yükselip yola çıkmasından tedirgin olduklarını ve çözümün bu olmadığını dile getirerek, farklı bir çalışma yapılması gerektiğini savundu.

Garip ıslah çalışmasına vatandaşlardan tepki: Taşmasın diye dereye beton döktüler - 1. Resim

BETON SUYU YÜKSELTECEK

Derenin içerisinde dökülen betonun da zararlar vereceğini söyleyen Ümit Okul, "Dere betonlanıyor.Dere betonun üstünden akacak. Biz burada yaşıyoruz. Betonun en dar yeri bir buçuk metre. Normalde zaten burada su yani bir buçuk metre yükselmeden de sığmıyordu buraya. Şimdi yapılan beton imalatı ile beraber burası 1,5 metre yükseliyor.

Garip ıslah çalışmasına vatandaşlardan tepki: Taşmasın diye dereye beton döktüler - 2. Resim

Suyun buraya sığması zaten imkânsız olacak ve büyük zararlar verecek. Bize de verecek, doğamıza da zarar verecek Güneysu'muza da zarar verecek. Bu şekilde bir imalatın burada olmasını biz istemiyoruz. Çözülmeyecek bir sorun yok aslında burada. Çözülecek sorunlar varken işi kestirip atmak bunların işine geldi. Biz de buna müsaade etmek istemiyoruz. Halk olarak burada sesimizin çıkmasını veya bir şeyleri söylemeye çalışıyoruz. İnşallah bu durumun bir an önce çözülmesini istiyoruz. Başımıza gelen felaketi gösteriyorum” dedi.

Garip ıslah çalışmasına vatandaşlardan tepki: Taşmasın diye dereye beton döktüler - 3. Resim

DERE DÜZ BETON OLDU

Betonun dere içerisindeki canlılara zarar verdiğini ve çirkin bir görüntü oluşturduğunu da belirten Okul, “Derede olan canlıları bile öldürdük. Derede şu anda belki de bir tane canlı kalmaz. Çünkü beton dökülüyor. Nihayetinde bu betonun suyu dereye akıp gidiyor.

Garip ıslah çalışmasına vatandaşlardan tepki: Taşmasın diye dereye beton döktüler - 4. Resim

Şu anda betonla dere de çoğaldı. Şu anda bu betonu döktükten sonra su üstünden gidecek. Şu kara taşların hiçbirini göremeyeceğiz. Burada sadece düzlük bir beton oluştu. Burada artık bir top sahası mı yaparız, ne yaparız bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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