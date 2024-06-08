Gaziantep'te korkutan anız yangını! Kısmen kontrol altında

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangına çok sayıda ekip müdahale etti. Kısmen kontrol altına alınan alevlerin yerleşim yerleri ile ormanlık alanları tehdit etmediği belirtildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde anız yangını olarak başlayan ve mera bölgelerine yayılan yangına 200 araç ile 400 personelle müdahale edildi.

İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, yangının yüzde 90 oranında hasadı yapılmış alanda etkili olduğunu ifade ederek, yangına dair verileri paylaştı.

"YETERİ KADAR PERSONELLE MÜCADELEYE DEVAM EDİYORUZ"

Can kaybı ve yaralanma gibi olumsuzlukların olmadığını belirten ve yangının yerleşim yerleri ile ormanlık alanları tehdit etmediğini özellikle vurgulayan Kaymakam Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"İlçemizde 19.00 sıralarında 3 noktada başladığını tahmin ettiğimiz bir anız yangınıyla karşı karşıyayız. Yangına tüm kamu kurumlarımızla ve STK'larımızla Valiliğimiz koordinasyonunda kriz masası oluşturarak müdahale ettik. Şuanda 250 üzerinde araç ve 600 üzerinde personelle müdahale ediyoruz. Şu an itibariyle yangının yerleşim alanlarına etki edebilecek noktalarını kontrol altına aldık. Fakat yaşam alanlarının olmadığı noktalarda yangın devam etmekte. Tüm kurumlardan yeteri kadar personelle mücadeleye devam ediyoruz.

"ORMANLIK ALANA SIÇRAMA İHTİMALİ BULUNMUYOR"

Can kaybı ve yaralanma gibi olumsuz bir durum söz konusu olmadı. Yangının ormanlık alana sıçrama ihtimali bulunmuyor. Yangın ovalık alanda devam ediyor. Kısa sürede yangının tamamını kontrol altına almayı hedefliyoruz. Yangının ilk çıktığı anda traktörlerle bazı riskli bölgelere set çekilmesi gerekiyordu. Biz de bu konuda vatandaşlarımızdan destek talep ettik. Vatandaşlarımız da çok hızlı bir şekilde reaksiyon göstererek bizlere destek verdi. Bu araçları şuan tedbir amaçlı tutuyoruz. Yangının yüzde 90'ı sürülmüş ve hasadı yapılmış alanlarda etkili olduğunu düşünüyoruz."