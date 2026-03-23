MİT Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul’da Hamas Siyasi Büro üyeleriyle kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda Gazze’de ateşkes süreci, İsrail’in saldırıları ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul’da Hamas Siyasi Büro üyeleri ile bir araya geldi. Görüşmede, Filistin’de devam eden İsrail saldırıları ve bölgede artan gerilim kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Toplantıda başta Kudüs olmak üzere İsrail’in bölgedeki politikalarına karşı birlik mesajı verilirken, hiçbir oldubittiye izin verilmeyeceği vurgulandı. Ayrıca Gazze Ateşkes Anlaşması’nın ikinci aşamasına ilişkin detaylar masaya yatırıldı.

DİPLOMATİK ÇABALAR SÜRDÜRÜLMELİ

Görüşmede öncelikli olarak saldırıların durdurulması ve Gazze’ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması gerektiği ifade edildi. İsrail’in ateşkesin ilk aşamasına dair yerine getirmediği yükümlülüklerin de bir an önce tamamlanması gerektiği dile getirildi.

Hamas heyetiyle yapılan temaslarda, Batı Şeria’da artan yerleşim faaliyetleri ve Filistinlilere yönelik baskılar da gündeme geldi. Bu gelişmelere karşı atılabilecek adımlar ele alınırken, bölgedeki tansiyonun düşürülmesi için diplomatik çabaların sürdürülmesi gerektiği belirtildi.

Heyet ayrıca, Türkiye’nin Gazze’de kalıcı barışın sağlanmasına yönelik girişimleri dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini iletti. Türkiye’nin bölgede barış ve istikrarın sağlanması için çalışmalarını sürdüreceği vurgulandı.

