Görenler gözlerine inanamadı: Bina yıkıldı, yan apartmanın tuvaleti açıkta kaldı

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Anadolu Ajansı 14 Mart 2024 19:30 - Güncelleme: 14 Mart 2024 19:45 - Güncelleme:

İstanbul, Kentsel Dönüşüm, Deprem, Haber

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Bahçelievler'de bir bina kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkıldı. Yıkımı tamamlanan binanın bitişiğindeki bir apartman dairesinin tuvalet duvarı olmadığı ortaya çıktı. Bir mahalle sakini durumu, "Yıkılan apartmanla sıfıra sıfır yapmışlar" ifadeleriyle anlattı.