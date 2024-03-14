Görenler gözlerine inanamadı: Bina yıkıldı, yan apartmanın tuvaleti açıkta kaldı
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Bahçelievler'de bir bina kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkıldı. Yıkımı tamamlanan binanın bitişiğindeki bir apartman dairesinin tuvalet duvarı olmadığı ortaya çıktı. Bir mahalle sakini durumu, "Yıkılan apartmanla sıfıra sıfır yapmışlar" ifadeleriyle anlattı.
Deprem gerçeği sonrası kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verilen İstanbul'da binaların hali yıkımlarla beraber bir kez daha kendisini gösteriyor.
Bahçelievler, Zafer Mahallesi'nde kentsel dönüşüm nedeniyle bir binanın yıkımı gerçekleştirildi. Yıkım tamamlandıktan sonra bitişiğindeki 5 katlı apartmanın 3. katına ait tuvaletin duvarının olmadığı görüldü.
DAİRE BOŞALTILDI
Tuvalet kısmı tamamen açık olan dairede yaşayanlar tedbir amacıyla evden ayrıldı.
'SIFIRA SIFIR YAPMIŞLAR'
Mahalle sakinlerinden Mahmut Bektaş, ilginç bir görüntünün oluştuğunu belirterek, “Yıkımdan sonra anlaşılıyor ki bu dairenin tuvaletine ait duvar yok. Yıkılan apartmanla sıfıra sıfır yapmışlar” dedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı