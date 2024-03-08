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Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmek için horon halkası oluşturdular

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Trabzon’da “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” dolayısıyla düzenlenen etkinlikte onlarca kadın bir araya gelerek Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmek için horon halkası oluşturdu. Etkinliğe 200'ün üzerinde katılım olurken bir yıl sonra yapılması planlanan ve Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na geçmenin amaçlandığı etkinliğe, 2 bin 161 kadının katılması hedefleniyor.

Trabzon Ticaret Sanayi Odası (TTSO) Trabzon AB Merkezi tarafından TOBB Trabzon İl Kadın Girişimciler Kurulu ile birlikte gerçekleştirilen “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” etkinliği çerçevesinde “Kadınlarla El Ele Horonu Dik Oyna” etkinliğinde aralarında erkeklerin de bulunduğu onlarca kişi horon halkası oluşturarak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmenin hedeflendiği bir prova yaptı.

KAYITLAR YETKİLİLERE ULAŞTIRILACAK

Noter temsilcilerinin de hazır bulunduğu etkinlikte horon öncesi katılımcıların sırtlarına numaralar yapıştırılırken oluşturulan kayıtlar Guinness yetkililerine ulaştırılacak.

Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmek için horon halkası oluşturdular - 1. Resim

"HEDEFİMİZ 2 BİN 161 KİŞİ"

Yapılan etkinlikle Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na geçmeyi hedeflediklerini kaydeden TOBB Trabzon İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ahsen Aydın, “Horon bizim ortak paydamız, kadın erkek horonu el ele oynayalım dedik. Bununla Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na geçmeyi hedefledik. Bununla ilgili gerekli başvurumuzu yaptık. Buradaki kayıtları sayıları hazır bulunan noter temsilcileri bize tescilli bir şekilde verecekler ve biz de bunu Guinness’e ulaştıracağız. Önümüzdeki sene bize ekip gönderecekler, dolayısıyla rekorlar kitabına kaydımızı yaptırmış olacağız. Hedefimiz 2 bin 161 kişi” dedi.

Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmek için horon halkası oluşturdular - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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