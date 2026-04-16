Gülistan Doku’nun öldürülüp, cesedinin yerinin birden fazla kez değiştirildiğini iddia eden ‘gizli tanık’ muhtemel cinayetin nasıl işlendiğini anlattı. Gizli tanık, Gülistan’ın valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel tarafından silahla öldürülüp, cesedinin vali koruması ve bir korucu tarafından gömüldüğünü iddia etti. İşte korkunç iddiaya dair yeni detaylar…

2020 yılında kaybolduktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun soruşturmasında dosya 7 yıl sonra raftan inmişti. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel hakkında da gözaltı kararı verilmiş, Sonel’in yakın arkadaşı şüpheli Umut Altaş hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Gülistan Doku

GİZLİ TANIĞIN İFADESİ ÇIKTI

Geçen yıl JASAT'a ulaşan gizli tanık, Gülistan Doku'nun olay günü köprü civarından alınarak öldürüldüğünü, cesedinin yerinin de bulunmaması için birden fazla kez değiştirildiğini iddia etmişti. Gizli tanığın ifadesi ortaya çıktı.

'ALKOL VE UYUŞTURUCU' DETAYI

Sabah'tan Halit Turan’ın haberine göre; gizli tanık ifadesinde Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Zeinal Abakarov ve Umut Altaş'ın sık sık alkol ve uyuşturucu kullandıklarını iddia etti.

Gülistan Doku dosyasında gizli tanıktan bir iddia daha: Valinin oğlu öldürdü, koruması gömdü

'VALİNİN OĞLU ÖLDÜRDÜ, KORUMASI GÖMDÜ' İDDİASI

Gizli tanık, valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in "Uzi veya Akrep" tarzı bir silahla Sarı Saltuk Viyadüğü bölgesinde Gülistan'ı kafasından vurarak öldürdüğünü, Vali koruması Şükrü Eroğlu ve bir korucunun genç kızın cesedini gömdüğünü öne sürdü.

Gülistan Doku dosyasında gizli tanıktan bir iddia daha: Valinin oğlu öldürdü, koruması gömdü

BAZ KAYITLARI

Öte yandan soruşturmada şüpheli Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları dikkat çekti. İddiaya göre valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel ve firari arkadaşı Umut Altaş’ın, Doku’nun en son görüldüğü bölgeden aynı araçla 4 kez geçti. Bilirkişi raporuna göre, olay günü saat 19:28 ile 21:36 arasında Umut Altaş'ın, Gülistan'ın son görüldüğü yer olan Sarı Saltuk Viyadüğü bölgesinde sabit bir şekilde baz verdiği tespit edildi.

Gülistan Doku dosyasında gizli tanıktan bir iddia daha: Valinin oğlu öldürdü, koruması gömdü

4'Ü ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden Erdoğan E, Gökhan E, Savaş G. ve Süleyman Ö. adliyeye sevk edildi.

Gülistan Doku dosyasında gizli tanıktan bir iddia daha: Valinin oğlu öldürdü, koruması gömdü

ABLASINDAN TEPKİ

Adliye önünde bekleyen Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku, soruşturmanın baş şüphelisinin dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel olduğunu iddia ederek, "Her şeyi oğlu yapmış, oğlanı tatile göndermiş” dedi.

NE OLMUŞTU?

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu. 21 yaşındaki genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, arama çalışması başlatmış ancak bir sonuç elde edilememişti.

Gülistan Doku dosyasında gizli tanıktan bir iddia daha: Valinin oğlu öldürdü, koruması gömdü

Aradan geçen sürenin ardından Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, dönemin Tunceli Valisinin oğlu Mustafa Türkay Sonel ve Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal A'nın aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

