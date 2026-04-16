Tunceli'de şüpheli bir şekilde kaybolduktan 6 yıl sonra Gülistan Doku davası yeniden başladı. Dönemin valisinin oğluyla birlikte 13 kişi gözaltına alınırken; Gülistan'ın mesajlarından kamera görüntülerine, SIM kartının akıbetinden 10 bin dolar iddiasına kadar 8 çarpıcı detayı bir araya getirdik.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında yıllar sonra yeni bir gelişme yaşandı.

ESKİ VALİNİN OĞLU DA GÖZALTINDA

Önceki gün dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal A, Zeinal'ın annesi Cemile Y. ve üvey babası Engin Y. ile Uğurcan A, Erdoğan E, Gökhan E, Savaş G, Süleyman Ö, Celal A, Nurşen A, Ferhat Hanedan G. ve Şükrü E. gözaltına alındı. Şüpheli Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı olduğu belirtilen ve ABD'de bulunan şüpheli Umut A. hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.

8 ÇARPICI NOKTA

Gözaltına alınan 13 şüphelinin jandarmadaki ifade işlemleri sürerken Türkiye gündemine damga vuran Gülistan Doku dosyasından dikkat çeken 8 iddiayı bir araya getirdik.

Her şey gizli tanık ifadesiyle yeniden başladı... 2020 yılından bu yana kayıp olan Gülistan Doku’ya ilişkin yürütülen soruşturması 6 yıl sonra yeniden tozlu raflardan indi. Buna göre soruşturma kapsamında ifade veren gizli tanık, Doku'nun cinayete kurban gittiğini belirtip cenazesinin gömülü olduğu konumla ilgili Pertek'in Koçpınar köyünü işaret etti.

MEZAR YERİ TAŞINDI MI?

İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli yer altı görüntüleme operatörü tarafından hazırlanan raporda, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 12 Ocak günü Pertek ilçesi Koçpınar köyü girişindeki mezarlık yanında arama yapıldığı belirtildi. Raporda, koordinatları belirlenen bölgede yaklaşık iki saat süren tarama çalışması gerçekleştirildiği, yapılan incelemelerde cihazın uyarı vermesi üzerine şüpheli bir boşluk tespit edildiği ifade edildi.

Söz konusu boşluğun yaklaşık 1,60-1,70 metre uzunluğunda, 70-80 santimetre genişliğinde ve yaklaşık 80 santimetre derinliğinde olduğu, mezar görüntüsüne benzediği kaydedildi. Raporda ayrıca, tespit edilen boşluğa bir kişinin gömülmüş olabileceği, daha sonra da çıkarılmış olabileceği değerlendirmesine de yer verildi. Bu sürenin yaklaşık 1 ila 2 yıl arasında olabileceği belirtilirken, raporda boşlukta cesetle birlikte sırt çantası benzeri bir eşya ile silahın da gömülmüş olabileceği, bölgede oluşan oksitlenmenin de bu durumu desteklediği belirtildi.

DELİLLERİ 10 BİN DOLARA SİLMİŞLER

Doku’nun ablası Aygül Doku, yeni bir iddia ortaya atarak ilginç ifadeler söyledi. Doku, “Şu an gözaltında olan Gökhan (Ertok) isimli polis bize ulaştı ve Gülistan’ın delillerini silmek karşılığında 10 bin dolar aldığını söyledi. Hastane kayıtlarının silindiğini de Celal Altaş’tan öğrendik. Kamera kayıtlarının da değiştirildiği ifade edildi. Tüm bunların Tuncay Sonel tarafından yapıldığı söylendi” dedi.

HASTANE KAYITLARI SİLİNMİŞ

Aygül Doku aynı zamanda hastane kayıtlarının silindiğini öne sürerek, "Anladığımız kadarıyla Gülistan’ı vurmuşlar. Onu hastaneye götürmeye çalışmışlar. Gülistan yaşamayınca da hastane kayıtları silinmiş. Altaş ailesinin bize aktardıkları bunlar” diye konuştu.

PLAKA TANIMA SİSTEMİ FOTOĞRAFINDAKİ ŞAHISLAR

Doku vakasında Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları şüpheli bir durumu gözler önüne serdi. Kayıtlarda şüpheli olarak gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve firari arkadaşı Umut Altaş’ın, Doku’nun en son görüldüğü bölgeden aynı araçla 4 kez geçtikleri belirlendi.

SIM KARTINI KİM KULLANDI?

Abla Doku'nun bir diğer iddiasında ise Gülistan Doku'nun kaybolmasının ardından SIM kartının dönemin valisi Tuncay Sonel tarafından incelenmek üzere alındığı ancak bir siber çeteye teslim edildiği söylendi.

GÜLİSTAN'IN SON MESAJI: KORKUYORUM

Geri getirilen mesajlarda Doku'nun sevgilisinin "Ben sana sahip çıkarım, korkma" dediği ortaya çıktı. Genç kızın erkek arkadaşına ise "Korkuyorum sadece. Benden nefret ediyorsun ama seni çok çok seviyorum. Zaman yok ki artık bizim için, bitti zaman" ifadelerini yazdığı öğrenildi.

İHRAÇ POLİS GÜLİSTAN'IN SIM KARTINI KULLANMIŞ

Soruşturma dosyasına yansıyan çarpıcı bir detaya göre; ihraç edilen bir polis memurunun, Gülistan Doku'nun kaybolmasından 13 gün sonra genç kıza ait SIM kartını 3 saat boyunca kullandığı tespit edildi.

