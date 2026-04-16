Kahramanmaraş'taki okul saldırganı İsa Aras Mersinli'nin WhatsApp'ında korkunç detay
Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlediği silahlı saldırıda 8 öğrenci ile 1 öğretmeni öldüren ve 17 öğrenciyi yaralayan İsa Aras Mersinli'nin WhatsApp profil fotoğrafına Elliot Rodger'ı koyduğu ortaya çıktı. Rodger, 2014 yılında ABD'de düzenlediği bıçaklı ve silahlı saldırıda 6 kişiyi öldürmüş, saldırının ardından intihar etmişti.
Dün Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetmiş, 17 öğrenci yaralanmıştı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren 8. Sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli aynı silahla olay yerinde intihar etmişti.
WHATSAPP PROFİL FOTOĞRAFINDA KORKUNÇ DETAY
Türkiye'yi dehşete düşüren saldırının ardından Mersinli hakkında kan donduran bir detay ortaya çıktı. 2008 doğumlu Mersinli'nin mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta profil fotoğrafına 2014 yılında ABD'de düzenlediği silahlı saldırı ile 6 kişiyi öldüren Elliot Rodger'ı koyduğu belirlendi.
22 yaşındaki Rodger, 23 Mayıs 2014 tarihinde Kaliforniya’nın Isla Vista kentinde bıçak ve silah kullanarak düzenlediği saldırıda 6 kişiyi öldürmüş, saldırı sonrası intihar etmişti.
BABASI TUTUKLANDI
Öte yandan İsa Aras Mersinli'nin saldırısının ardından gözaltına alınan babası Uğur Mersinli de tutuklandı.