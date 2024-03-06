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Gümrükten hasır çanta diye geçirildi gerçek bambaşka çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gümrükten hasır çanta diye geçirildi gerçek bambaşka çıktı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Endonezya'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen yabani hayvanların derilerinden çanta ve benzeri aksesuarlar yapan Zeytinburnu'ndaki bir imalathaneye baskın düzenledi. Piyasa değeri 20 milyon lirayı bulan bin 486 adet piton derisi, 11 adet deve kuşu derisinden yapılma çanta ve 4 adet piton derisinde yapılma çanta olmak üzere toplam bin 501 adet gümrük kaçağı ürün ele geçirildi. Öte yandan söz konusu yabani hayvan postlarını Türkiye gümrüğünden “hasır çanta” diye Türkiye'ye soktuğu ileri sürüldü.

İstanbul Zeytinburnu'nda meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir şahsın, Güneydoğu Asya ülkelerinden Endonezya’dan yasa dışı yollarla Türkiye’ye getirttiği yabani hayvan derilerini imalathanesinde çanta ve benzeri aksesuarlara dönüştürerek haksız kazanç elde ettiği bilgisine ulaştı.

Araştırmalarını derinleştiren kaçakçılık polisi, söz konusu yabani hayvan derilerinden Zeytinburnu’nda bulunan bir imalathanede çanta üretildiğini tespit etti.

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KAÇAK ÜRÜNÜN DEĞERİ 20 MİLYON LİRA

Yapılan teknik ve fiziki takibin devamında operasyon için düğmeye basan emniyet ekipleri, imalathaneye baskın düzenledi.

Operasyonda; piyasa değeri 20 milyon lirayı bulan bin 486 adet piton derisi, 11 adet deve kuşu derisinden yapılma çanta, 4 adet piton derisinden yapılma çanta olmak üzere toplam bin 501 adet gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Gümrükten hasır çanta diye geçirildi gerçek bambaşka çıktı - 2. Resim

Baskında işyeri sahibi S.T. adlı şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

'PİTON DERİSİ DEĞİL HASIR ÇANTA' 

Ele geçirilen yabani hayvan derileri, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'ne teslim edilirken, yakalanan şüpheli S.T.’nin, söz konusu yabani hayvan postlarını Türkiye gümrüğünden “hasır çanta” diye Türkiye'ye soktuğu ileri sürüldü.

Gümrükten hasır çanta diye geçirildi gerçek bambaşka çıktı - 3. Resim

Piyasa değeri 20 milyon lirayı bulan kaçak deri mamülleri ile ilgili atölye sahibi S.T.’ye 40 milyon lirayı aşan vergi cezası, “5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet” ve “CITES Sözleşmesine Aykırılık” suçlarından cezai işlem uygulandı. Şüphelinin, ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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