Gümrükten hasır çanta diye geçirildi gerçek bambaşka çıktı

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 6 Mart 2024 10:08 - Güncelleme: 6 Mart 2024 10:28 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Endonezya'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen yabani hayvanların derilerinden çanta ve benzeri aksesuarlar yapan Zeytinburnu'ndaki bir imalathaneye baskın düzenledi. Piyasa değeri 20 milyon lirayı bulan bin 486 adet piton derisi, 11 adet deve kuşu derisinden yapılma çanta ve 4 adet piton derisinde yapılma çanta olmak üzere toplam bin 501 adet gümrük kaçağı ürün ele geçirildi. Öte yandan söz konusu yabani hayvan postlarını Türkiye gümrüğünden “hasır çanta” diye Türkiye'ye soktuğu ileri sürüldü.