Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava sistemi hafta başından itibaren yerini güneşli günlere bırakıyor. Meteoroloji’nin son tahminlerine göre hava sıcaklıkları yurt genelinde 6-7 derece artarken, özellikle batı bölgelerde bahar havası etkili olacak. İstanbul, Ankara ve İzmir’de termometrelerin yeni haftayla birlikte belirgin şekilde yükselmesi bekleniyor.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 12-13 derecelerden 18-19 derecelere yükselmesi bekleniyor. Ankara'da 16-17 ve İzmir'de 23-24 derecelerin görülmesi bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkem geneli çok bulutlu, Marmara'nın kuzey kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nu ile Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Güneydoğu Anadolu’da yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Hatay, Osmaniye, Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın; Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

PAZAR GÜNÜ DOĞU BÖLGELER YAĞIŞLI

Pazar günü ise yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu olacak havanın, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar çevrelerinde aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde beklenen yağışlar, Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülecek.

Yağışların, Doğu Karadeniz'in, Doğu Anadolu'nun ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

