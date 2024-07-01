Günlerdir aranan kayıp Prof. Dr. Bekir Karasu'nun acı haberi geldi

Eskişehir'de 4 gündür aranan kayıp Prof. Dr. Bekir Karasu'nun cesedine ulaşıldı. Olayın ardından Cinayet Büro ekipleri soruşturma başlattı. Şu ana kadar 5 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de ESTÜ Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı'nda görevli olan Prof. Dr. Bekir Karasu, 27 Haziran Perşembe günü aracına binerek evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Profesör Karasu'dan gün içerisinde acı haber geldi.

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PROFESÖRÜN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Yakınlarının endişelenerek polise başvuru yapmasının ardından konuyla ilgili polis geniş çaplı inceleme ve çalışma başlatırken, Prof. Dr. Karasu'nun cansız bedeninin, Karacaşehir mevkiinde Porsuk Çayı içinde eli ve ayakları bağlanmış şekilde bulunduğu öğrenildi.

CİNAYET BÜRO EKİPLERİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro ekipleri tarafından yürütülen çalışmada 5 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Öte yandan, Prof. Dr. Karasu'nun cesedi otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.