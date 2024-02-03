Naci Görür'den Hakkari depremi sonrası korkutan uyarı: Bitlis-Zagros kuşağı çok stres yükledi, göz ardı edilmemeli

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi 3 Şubat 2024 12:38 - Güncelleme: 3 Şubat 2024 13:48 - Güncelleme:

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Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi

Son zamanlarda peş peşe sarsıntıların odağı olan Hakkari'de bu sabah korkutan bir deprem daha meydana geldi. 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yapan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bitlis-Zagros kuşağına dikkat çekerek, "Bu kuşak 6 Şubat depremlerinden sonra muhtemelen belli ölçüde stres alanı değişimine uğradı ve stres yükledi. Bu husus göz ardı edilmemelidir" uyarısı yaptı.