Naci Görür'den Hakkari depremi sonrası korkutan uyarı: Bitlis-Zagros kuşağı çok stres yükledi, göz ardı edilmemeli
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Son zamanlarda peş peşe sarsıntıların odağı olan Hakkari'de bu sabah korkutan bir deprem daha meydana geldi. 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yapan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bitlis-Zagros kuşağına dikkat çekerek, "Bu kuşak 6 Şubat depremlerinden sonra muhtemelen belli ölçüde stres alanı değişimine uğradı ve stres yükledi. Bu husus göz ardı edilmemelidir" uyarısı yaptı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hakkari'de bu sabah saat 06.09'da merkez üssü Yüksekova olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, korkutan depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
KRİTİK YERİ İŞARET ETTİ
6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depreme dikkat çeken Naci Görür, Bitlis-Zagros kuşağına işaret etti, 'Göz ardı edilmemeli' uyarısında bulundu:
"Hakkari-Çukurca, Kayalık’ta 4,1 deprem oldu. Deprem Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağının üstünde. Daha önce belirttiğim gibi, bu kuşak 6 Şubat depremlerinden sonra muhtemelen belli ölçüde stres alanı değişimine uğradı ve stres yükledi. Bu husus göz ardı edilmemelidir. Sevgiyle."
Kaynak: Türkiye Gazetesi