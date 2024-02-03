Elazığ ve Kahramanmaraş'ta peş peşe depremler (AFAD son depremler)

Elazığ'ın Sivrice ilçesi saat 04.17'de 3.9, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi ise saat 04.35'te 3.5 büyüklüğünde depremle sallandı.

Deprem kuşağında yer alan Türkiye sallanmaya devam ediyor. Gece saatlerinde iki kentte korkutan depremler meydana geldi.

ELAZIĞ 3.9 İLE SALLANDI

AFAD'ın verilerine göre; Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 04.17'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.

Bu depremden kısa bir süre sonra, saat 04.35'te bu kez Kahramanmaraş sallandı. Türkoğlu ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Bu depremin derinliği ise 9.12 kilometre olarak belirlendi.