Elazığ ve Kahramanmaraş'ta peş peşe depremler (AFAD son depremler)
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Elazığ'ın Sivrice ilçesi saat 04.17'de 3.9, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi ise saat 04.35'te 3.5 büyüklüğünde depremle sallandı.
Deprem kuşağında yer alan Türkiye sallanmaya devam ediyor. Gece saatlerinde iki kentte korkutan depremler meydana geldi.
ELAZIĞ 3.9 İLE SALLANDI
AFAD'ın verilerine göre; Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 04.17'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.
Bu depremden kısa bir süre sonra, saat 04.35'te bu kez Kahramanmaraş sallandı. Türkoğlu ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Bu depremin derinliği ise 9.12 kilometre olarak belirlendi.
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Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi