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    • Elazığ ve Kahramanmaraş'ta peş peşe depremler (AFAD son depremler)

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Elazığ ve Kahramanmaraş&#039;ta peş peşe depremler (AFAD son depremler)
    Elazığ, Deprem, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Elazığ'ın Sivrice ilçesi saat 04.17'de 3.9, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi ise saat 04.35'te 3.5 büyüklüğünde depremle sallandı.

    Deprem kuşağında yer alan Türkiye sallanmaya devam ediyor. Gece saatlerinde iki kentte korkutan depremler meydana geldi.

    ELAZIĞ 3.9 İLE SALLANDI

    AFAD'ın verilerine göre; Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 04.17'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.

    Bu depremden kısa bir süre sonra, saat 04.35'te bu kez Kahramanmaraş sallandı. Türkoğlu ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    Bu depremin derinliği ise 9.12 kilometre olarak belirlendi.

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    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    ElazığDeprem
    Haberler > Gündem > Elazığ ve Kahramanmaraş'ta peş peşe depremler (AFAD son depremler)
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