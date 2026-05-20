Halk TV'de siyasi partiler anketinde, CHP birinci parti olarak gösterilirken oy oranlarının toplamının yüzde 103,7'yi bulması sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı bu hesaplama hatasını tiye aldı.

Siyasetteki son gelişmeler ve seçim tartışmalarının anketlere yansımaları yakından takip edilirken, Halk TV'de Ece Üner'in sunduğu Ana Haber programında bir seçim anketine yer verildi.

OY ORANLARI YÜZDE 100'Ü AŞTI

CHP'nin birinci parti olarak gösterildiği anket, yapılan matematik hatasıyla sosyal medyanın diline düştü. Oy oranlarının toplamının 100 olması gerekirken 103.7 olması dikkatlerden kaçmadı.

Yayınlanan ankete göre CHP yüzde 31,5, AK Parti 29,3, DEM Parti 9,2, Saadet Partisi 9,2 MHP 4,3, İYİ Parti 5,5, Anahtar Parti, 3,7, Yeniden Refah 7,9, Zafer Partisi'nin 3,1 oy aldığı iddia edildi.

Halk TVde seçim anketi hatası! Sosyal medyada tiye aldılar

ÜNER'DEN AÇIKLAMA

Bu matematik hatası sosyal medyada gündem olurken sunucu Üner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada söz konusu hatayı canlı yayında fark ettiğini ve ekibe ilettiğini söyledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası