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    • - Güncelleme Tarihi:

    Hangi deniz otobüsü seferleri iptal edildi? BUDO’dan açıklama

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün, Marmara Bölgesi’nde hava şartlarının elverişsiz olacağını açıklamasının ardından BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

    Hangi deniz otobüsü seferleri iptal edildi? BUDO’dan açıklama
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

    • 09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
    • 09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),
    • 10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci,
    • 11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya,
    • 11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas, 12:55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    BUDODeniz SeferleriDeniz Otobüsleri
    Haberler > Gündem > Hangi deniz otobüsü seferleri iptal edildi? BUDO’dan açıklama
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