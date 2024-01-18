- Güncelleme Tarihi:
Hangi deniz otobüsü seferleri iptal edildi? BUDO’dan açıklama
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen: Ümit Karadağ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün, Marmara Bölgesi’nde hava şartlarının elverişsiz olacağını açıklamasının ardından BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:
- 09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
- 09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),
- 10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci,
- 11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya,
- 11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas, 12:55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
Düzenleyen: Ümit Karadağ - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı