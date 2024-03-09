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Hasarlı binayı yıkacaklardı, sağlam camiye zarar verdiler!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Hasarlı binayı yıkacaklardı, sağlam camiye zarar verdiler!

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ’da ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında yanda bulunan sağlam caminin duvarı zarar gördü.

Elazığ’da 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ağır hasar alan binaların yıkımına devam ediliyor.

DUVARI YIKILDI

Bu çerçevede Üniversite Mahallesi’nde ağır hasarlı bina yıkılırken, yanda bulunan sağlam cami zarar gördü. Sağlam caminin bir duvarı yıkılırken, bina sakinleri yıkımların kontrolsüz ve denetimsiz yapıldığını belirterek, yetkililerden soruna çözüm bulmalarını istedi.

Hasarlı binayı yıkacaklardı, sağlam camiye zarar verdiler! - 1. Resim

Hasarlı binayı yıkacaklardı, sağlam camiye zarar verdiler! - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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