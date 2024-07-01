Hatay'da yol ortasında yatan köpeği kamyonetle ezdi

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 1 Temmuz 2024 11:16 - Güncelleme: 1 Temmuz 2024 11:21 - Güncelleme:

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Hatay'da bir kamyonet sürücüsü yol ortasında yatan köpeği ezdi. Çevredekiler olay yerine koşup yaralı köpeği tedavi etti. Köpeğin vücudunda çeşitli kırıkların meydana geldiği belirtildi.