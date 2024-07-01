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Hatay'da yol ortasında yatan köpeği kamyonetle ezdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Hatay&#039;da yol ortasında yatan köpeği kamyonetle ezdi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da bir kamyonet sürücüsü yol ortasında yatan köpeği ezdi. Çevredekiler olay yerine koşup yaralı köpeği tedavi etti. Köpeğin vücudunda çeşitli kırıkların meydana geldiği belirtildi.

Hatay'da bir köpek, yol ortasında yatarken kamyonet sürücüsünün hedefi oldu. Kamyonetin yol ortasında yatan köpeği ezmesinin ardından çevredekiler hemen yaralı köpeğe yardıma koştu.

Hatay'da yol ortasında yatan köpeği kamyonetle ezdi - 1. Resim

KÖPEĞİN VÜCUDUNDA KIRIKLAR OLUŞTU

Hatay'da yol ortasında yatan köpeğin üzerinden kamyonetin geçtiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi, İstiklal Caddesi üzerinde yaşandı.

Hatay'da yol ortasında yatan köpeği kamyonetle ezdi - 2. Resim

Uzun süre yol ortasında yatan köpeğin üzerinden Ford marka kamyonet geçti. Sürücünün yol ortasında yatan köpeği ezdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay'da yol ortasında yatan köpeği kamyonetle ezdi - 3. Resim

Feci olayda köpeğin vücudunda kırıklar oluştu. Yaralı köpek, hayvanseverler tarafından tedavi altına alındı.

Hatay'da yol ortasında yatan köpeği kamyonetle ezdi - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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