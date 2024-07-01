Hatay'da yol ortasında yatan köpeği kamyonetle ezdi
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Hatay'da bir kamyonet sürücüsü yol ortasında yatan köpeği ezdi. Çevredekiler olay yerine koşup yaralı köpeği tedavi etti. Köpeğin vücudunda çeşitli kırıkların meydana geldiği belirtildi.
Hatay'da bir köpek, yol ortasında yatarken kamyonet sürücüsünün hedefi oldu. Kamyonetin yol ortasında yatan köpeği ezmesinin ardından çevredekiler hemen yaralı köpeğe yardıma koştu.
KÖPEĞİN VÜCUDUNDA KIRIKLAR OLUŞTU
Hatay'da yol ortasında yatan köpeğin üzerinden kamyonetin geçtiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi, İstiklal Caddesi üzerinde yaşandı.
Uzun süre yol ortasında yatan köpeğin üzerinden Ford marka kamyonet geçti. Sürücünün yol ortasında yatan köpeği ezdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Feci olayda köpeğin vücudunda kırıklar oluştu. Yaralı köpek, hayvanseverler tarafından tedavi altına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı