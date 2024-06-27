Hatay'daki düğünden renkli görüntüler: Damadın geline hediyesi şaşırttı

Hatay'da yapılan düğünde damadın geline hediyesi dikkat çekti. Motor sevdalısı damat, eşine motosiklet hediye etti. Kameralara yansıyan anlar, renkli görüntülere sahne oldu.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan Süleyman Türker, Ayşegül Türker ile hayatını birleştirdi. Dörtyol ilçesinde gerçekleştirilen düğün, yoğun katılımla yapıldı. Motosiklet tutkunu damat, eşine hediye olarak düğün esnasında özel tasarım motosiklet hediye etti.

Herkesin önünde hiç beklemediği anda hayali olan motosiklete kavuşan gelin, şaşkınlık yaşadı. Gelin Türker'in motosiklete sarılması ve çalıştırıp gaza basması renkli görüntülere sahne oldu. Türker çifti, yaşadıkları mutlulukları dile getirdiler.

'HERKES TAKI, ARABA VE LASTİK TAKIYOR BEN DE...'

Kendi düğünlerinde eşine özel olarak yaptırdığı motosikleti hediye eden 28 yaşındaki Süleyman Türker, “Mobiletimiz özel tasarım yani alışmışın dışına çıkmak istedik. Herkes takı, araba ve lastik takıyor ben de mobilet vereyim dedi. Eşim de zaten motor tutkunu. Mobiletimiz 3 silindir 300 cc olarak geçiyor özel üretimdir çok fazla emek verilmiştir. Aşırı derecede çok şaşırdı hiç beklemiyordu zaten hanımım da pembe renk ve hello kitty'i çok sevdiği için özel bir tasarım olarak İzmir'de boyattım. Çizim yapıldı herhangi bir baskıdır veyahut da başka bir şey yok çizim yaptık. Eşime verdikten sonra tabii bayağı bir şok oldu ben de bayağı mutlu oldum, bu kadar beklemiyordum. Eşime özgü bir mobilet tasarımı yapmak istediğim için hem ismini, hem de soy ismini ayrıyeten lazerle silindir bölümüne ustamızın imzasını yazdırdık” ifadelerini kullandı.

'ÇOK ŞAŞIRDIM VE ÇOK HOŞUMA GİTTİ'

Hiç beklemediği anda eşinden hayali olan mobileti alan 25 yaşındaki Ayşegül Türker, “Ben çok şaşırdım hiçbir şekilde beklemiyordum. Benim de olsun istiyordum beyaz motor gibi bir anda verince çok şaşırdım ve çok hoşuma gitti. İlk kullandığım cümle dedim ki seni geçeceğim artık. Aşırı derecede mutluyum ve yani bana dünyaları verseler gene hiçbir şekilde bu motor gibi hediye olamaz” diyerek mutluluğunu dile getirdi.