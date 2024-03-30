Havada seçim reklamı kaza ile sonuçlandı

Düzce’de bir belediye başkan adayının reklamını gökyüzünde yapan paramotor sürücüsü, iniş esnasında elektrik tellerine takıldı. Meydana gelen olayda sürücü burnu bile kanamadan kurtulurken, bölgenin elektriği kesildi.

Arapçiftliği Mahallesi'nde edinilen bilgilere göre, Düzce’de bir belediye başkan adayının afişlerini gökyüzünde tanıtan B.E. idaresindeki paramotor, iniş yaptığı esnada elektrik tellerine takıldı.

ELEKTRİKLER KESİLDİ

Meydana gelen kazada paramotor sürücüsü B.E. şans eseri yara almadan kurtuldu. Kaza sebebiyle bölgede elektrikler kesilirken, oalyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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