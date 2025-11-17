Hayata Dönüş Operasyonu davasında sanıklar hakkındaki suçlamalar düşürüldü. Bayrampaşa Cezaevi’nde 2000 yılında düzenlenen operasyonda görev alan 194 jandarma görevlisi sanık hakkında, zaman aşımı nedeniyle beraat ederek davanın düşürülmesine karar verildi.

Bayrampaşa Cezaevi'nde, 12 kişinin hayatını kaybettiği 19 Aralık 2000'de düzenlenen "Hayata Dönüş Operasyonu"nda görev sınırlarını aştıkları gerekçesiyle dönemin jandarma görevlisi 194 sanığın yargılandığı davada, mahkeme zaman aşımı süresi dolduğundan tüm sanıklar hakkındaki kamu davalarının ayrı ayrı düşmesine karar verdi.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 2 mağdur ile taraf avukatları katıldı. Duruşma, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayıt altına alındı.

Taraf avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Mahkeme salonu / AA Arşiv

Mahkeme heyeti, sanıkların üzerine atılı 19 Aralık 2000 tarihi itibarıyla Bayrampaşa Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda meydana gelen operasyon sırasında faili belli olmayacak şekilde "kasten adam öldürme" ve yine faili belli olmayacak şekilde "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçları ile ilgili olarak, aynı tarihte operasyon kapsamında Ümraniye Cezaevi'nde meydana gelen olaylar nedeniyle İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinin yargılama yaptığını belirtti.

Yargılama sonunda sanıklar hakkında beraat kararı verildiğini kaydeden mahkeme, Yargıtay'ın temyiz incelemesi neticesinde 1. Ceza Dairesinin 12 Şubat 2024 tarihli karar ilamı ile sanıkların faili belli olmayacak şekilde "kasten öldürme" suçlarından kurulan hükümler yönünden beraat kararlarının bozularak, davanın zaman aşımı nedeniyle oy birliğiyle düşmesine karar verildiğini hatırlattı.

Mahkeme, aynı tarihte ve aynı nitelikteki operasyon kapsamında aynı suçlamalarla mahkemenin nezdinde, Bayrampaşa Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki olaylar nedeniyle sanıklar hakkında açılan kamu davasında, sanıkların eylemleri için suç tarihinde yürürlükte olarak 765 sayılı TCK'nın sanıkların lehine hükümler içerdiği ve ilgili TCK'da 22 yıl 6 aylık olağanüstü zaman aşımı süresinin öngörüldüğünü bildirdi.

Olay tarihindeki TCK'da suç tarihi olan 19 Aralık 2000 tarihinden itibaren geçen zaman içinde, 19 Haziran 2023 tarihi itibarıyla olağanüstü dava zaman aşımı süresinin dolmuş olduğunu belirten mahkeme, bu nedenle tüm sanıklar hakkındaki kamu davalarının ayrı ayrı düşmesine karar verdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıkların 19 Aralık 2000'de Bayrampaşa Cezaevi'nde düzenlenen "Hayata Dönüş Operasyonu"nda görevli jandarma birliklerinde yer aldığı belirtilmişti.

Sanık olan dönemin 39 jandarma görevlisinin, görev sınırlarını aşarak aşırı güç ve silah kullanıp faili belli olmayacak şekilde 12 kişinin ölümüne sebep oldukları, 29 kişiyi de öldürmeye teşebbüs ettikleri aktarılan iddianamede, özellikle görev sınırları ve silah kullanma yetkilerinin aşılıp aşılmadığına, orantılı veya aşırı güç kullanılıp kullanılmadığına ilişkin delillerin değerlendirilmesinin mahkemeye ait olduğu ifade edilmişti.

İddianamede, suç tarihinde jandarma görevlisi olan sanıklar hakkında, ölen 12 kişi için ayrı ayrı "görevin ifası sırasında kasten öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar, 29 mağdur için de ayrı ayrı "görevin ifası sırasında kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 ila 15 yıl arasında değişen hapis cezası istenmişti.

EK İDDİANAME İLE SANIK SAYISI 196'YA YÜKSELMİŞTİ

Yargılama devam ederken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili 157 sanık hakkında hazırlanan ek iddianamede, bu sanıkların "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmaları talep edilmişti.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, bu iddianame ile Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyanın birleştirilmesine karar vermiş, bu kapsamda sanık sayısı 196'ya yükselmişti.

Yargılama sırasında ikisinin hayatını kaybetmesiyle sanık sayısı 194 olmuştu.

SEZER DOĞRU

Haberle İlgili Daha Fazlası