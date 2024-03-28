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Haziran değil nisan! Sıcaklıklar 30 dereceye dayanacak

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Haziran değil nisan! Sıcaklıklar 30 dereceye dayanacak

Gündem Haberleri

Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar yurt genelinde nisanda da devam edecek. Uzmanlar nisan ayına haziran sıcağıyla girileceğini söyleyerek sıcaklıkların 4 Nisan'dan sonra düşebileceğini kaydetti.

Kışı yaşayamayan yurt geneli mart ayını mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarla kapatıyor. İklim değişikliğinin etkileri nedeniyle sıcak hava dalgalarının daha sık rastlandığına dikkat çekilirken Türkiye, nisan ayına da haziran sıcağıyla giriyor.

NTV'de yer alan habere göre, önümüzdeki günlerde de sıcak havanın etkili olacağını söyleyen Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "İki gündür sıcak hava dalgasının etkisindeyiz ve 5 gün daha devam edecek. Bugünlerde Libya üzerinden geliyor sonraki günlerde Cezayir üzerinden gelecek.

Bugün sıcaklıklar Marmara'da, Batı Karadeniz'de ve Ege'de 26 dereceye kadar çıktığı yerler oldu. İç Anadolu'da, Ankara'da 20 dereceye yakındı. 1 ve 2 Nisan'da ise 25 dereceleri de aşıp 30 dereceye yaklaşacak. Neredeyse Nisan başında Haziran'daki gibi bir hava olacak. Sıcaklıklar şu anda mart ortalamasının neredeyse 8-9 derece üzerinde." değerlendirmesinde bulundu.

HAZİRAN GİBİ NİSAN!

İstanbul'da sıcaklık, mart ayı ortalamasının 8 derece üstünde olduğunu belirten Çalışkan, "Ankara'nın Mart ortalaması 11 derece ama Ankara 18 dereceye çıkıyor sıcaklıklar ki Nisan başında 22-23 dereceye kadar yükselecek. Her ay bir iki kere bu sıcak hava dalgaları geliyor. Eskiden bu kadar sık gelmezdi. birden çok yükseliyor. Sıcaklıklar sonra Balkanlar üzerinden soğuk hava geliyor. Bu da bizim vücudumuz üzerinde dengesizliğe neden oluyor." dedi.

SICAKLIKLAR 4 NİSAN'DA KIRILIYOR

Çöl tozunun etkisi de devam ettiğini söyleyen Çalışkan, "Bugünlerde Türkiye'nin üzeri bu çöl tozlarıyla kaplı ve yağış olmadığı için rüzgarlar da esmediği için dağılmadığı için kalmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Hava sıcaklığının ülke genelinde 4 Nisan'dan sonra düşmesi bekleniyor.

 

Düzenleyen:  - Gündem
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