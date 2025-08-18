Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Her yer yandı sadece onun tarlası kurtuldu! Nedenini tek cümleyle anlattı

Her yer yandı sadece onun tarlası kurtuldu! Nedenini tek cümleyle anlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Her yer yandı sadece onun tarlası kurtuldu! Nedenini tek cümleyle anlattı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gelibolu'daki yangın afetinde, zeytinliğinin etrafını temizleyen çiftçi İrfan Çimen faciadan kurtuldu. Zeytinliğinin etrafı küle dönen Çimen, "Buraların altını sürdüğüm için yanmadı. Burayı yanmış görünce her şeyden soğudum. Buradaki ağaçlar 50 yıl geçse bile yerine gelmez" dedi.

Alevlerin yükseldiği Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi 2 gün boyunca felaketi yaşadı. Yangın 16 Ağustos saat 16.28'de Gelibolu ilçesi Tayfur ve Cumalı köyü mevkiinde çıktı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın yoğun müdahaleler sonunda tamamen kontrol altına alındı.

Her yer yandı sadece onun tarlası kurtuldu! Nedenini tek cümleyle anlattı - 1. Resim

Yangında zeytinliğinin etrafını temizleyen İrfan Çimen'in (75) zeytinliği yangından etkilenmedi.

Her yer yandı sadece onun tarlası kurtuldu! Nedenini tek cümleyle anlattı - 2. Resim

ALTINI SÜRDÜ, FACİADAN KURTULDU

Zeytinliğinin altını sürdüğü için yangından etkilenmediği belirten İrfan Çimen, "Buraların altını sürdüğüm için yanmadı. Ama sürülmeyenler anız olanlar yanıyor.

Her yer yandı sadece onun tarlası kurtuldu! Nedenini tek cümleyle anlattı - 3. Resim

Yanmaması için sürüyoruz, sürünce yanmıyor. Burayı yanmış görünce her şeyden soğudum. Buradaki ağaçlar 50 yıl geçse bile yerine gelmez. Bu durumu görünce insanın içinde bir soğukluk oluyor" dedi.

