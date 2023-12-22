HSK kararnamesinde dikkat çeken atamalar! Kritik görevdeki savcıların yerleri değişti

22 Aralık 2023 05:21 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 09:54

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), “Güz Kararnamesi”ni yayımladı. Kararnameye göre, adli yargıda 480, idari yargıda ise 26 atama yapıldı. HSK ataması yapılanların yeniden inceleme hakları bulunmuyor. Bazı başsavcı vekilleri Bölge Adliye Mahkemelerine (BAM) düz savcı olarak görevlendirilirken, etkili soruşturmalardaki isimlerin de görevlerinden alınması dikkat çekti. Yeni görevlendirmelerden bazılarında, yargıdaki rüşvet ve yolsuzluk iddialarının etkili olduğu savunuldu. Dikkat çeken isimler arasında suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının başındaki Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Ahmet Yıkılmaz yer aldı. Yıkılmaz, Yargıtay Savcılığına atandı. Agos Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinde iddianame hazırlayan ve son olarak Dilan Polat soruşturmasının başındaki İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü, Erzurum’a düz savcı olarak görevlendirildi.

YARGIDAKİ RÜŞVET İDDİALARI

Farklı yerlere ataması yapılanlar arasında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın 6 Ekim 2023’te HSK’ya yazdığı şikâyette “rüşvet, iş takibi, aracılık ve usulsüzlük” iddialarını taşıdığı İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görevli bazı hâkim ve savcılar da yer aldı. Bu kapsamda, Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili Mesut Erdinç Bayhan da görevinden alınarak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne düz savcı olarak atandı. Bayhan, rüşvet iddialarında tanık olarak dinlenmişti.

FETÖ BORSASI SUÇLAMASI

Suç örgütüyle beraber hareket ettiği iddia edilerek “FETÖ borsası” suçlamasıyla yargılanan ve yer değiştirme cezası bulunan Antalya BAM savcısı Okan Batu ise Erzincan’a atandı. Bato’nun suç örgütüyle beraber hareket ettiği iddia edilmişti.