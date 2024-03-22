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Hulusi Akar'ı şaşırtan karşılama: 'İlk defa böyle bir şey gördüm'

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Afyonkarahisar'da bir dizi ziyaret yapmak için bulunan TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı Akar, gaziler tarafından karşılandı. Akar, kendisini şaşırtan karşılamaya ilişkin ilk defa böyle bir şey gördüğünü söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Hulusi Akar bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Afyonkarahisar’daydı. Akar’ın ilk ziyareti Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı’na oldu. Akar, daha sonra Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ardında da Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı’yı ziyaret eti.

Hulusi Akar'ı şaşırtan karşılama: 'İlk defa böyle bir şey gördüm' - 1. Resim

Akar ve beraberindeki heyeti Dernek Başkanı İsmail Kumartaşlı, gaziler ve şehit aileleri karşıladı. Dernek üyesi gaziler, Akar’ı esas duruşta karşıladı. Akar’ı ilk defa böyle bir şey gördüğünü ifade ederek, dernek üyelerini tebrik etti.

Dernek binasını gezen Akar’a Başkan Kumartaşlı, derneğin Afyonkarahisar’daki çalışmalarını anlattı.

Hulusi Akar'ı şaşırtan karşılama: 'İlk defa böyle bir şey gördüm' - 2. Resim

'NE YAPSAK AZDIR'

Akar da, şehit aileleri ve gazilerin kendilerinin başının tacı olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Bir annenin en sevdiği varlığı evladıdır. Türk anası: evladım vatan imdadına koş, ya şehit ol, ya gazi diyerek kahramanlık yapıyorlar. Dolayısıyla şehit ailelerimize ve gazilerimize en derin şükranlarımızı sunuyoruz. Biz burada Türkiye Cumhuriyet Devleti olarak gerçekten şehit ailelerine ve gazilerimizi hiçbir ülkenin hiçbir silahlı kuvvetlerinin yapmadığı kadar sahip çıkıyoruz. Ancak bunu söyledikten sonra şunu söylüyoruz. Ne yapsak azdır, bunun da farkındayız.”

Hulusi Akar'ı şaşırtan karşılama: 'İlk defa böyle bir şey gördüm' - 3. Resim

Akar’ın dernek ziyaretlerinin ardından gün boyu Afyonkarahisar’da ziyaretlerine devam edeceği açıklandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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