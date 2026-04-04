ESMA ALTIN / ANKARA - Doğum izinlerinin uzatılması ve 15 yaş altına sosyal medya kısıtlaması gibi düzenlemeleri içeren kanun teklifi önceki gün Meclis Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda kabul edildi. Teklif kapsamında, yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında hizmet kalitesinin artırılması ve güvenliğin sağlanması amacıyla yapay zekâ destekli kamera sistemlerinin kurulması planlanıyor. Söz konusu sistemlerle bireylerin güvenliğinin artırılması, suçların önlenmesi ve acil durumlara hızlı müdahale edilmesi hedefleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Rauf Karslı, düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada, kurulacak sistemin merkezi yapıda olacağını ve verilerin doğrudan Bakanlık tarafından kontrol edileceğini belirtti. Bu sayede kayıtların silinmesi ya da müdahale edilmesinin önüne geçileceğini ifade etti.

SAĞLIK RİSKİ TAŞIYANLAR ERKENDEN FARK EDİLECEK

Karslı, söz konusu sistemin yalnızca güvenlik odaklı olmadığını vurguladı. Karslı, düzenlemenin temel amacının veri analizi yoluyla hizmetlerin geliştirilmesi olduğunu belirterek, “Bu sistem sayesinde acil sağlık durumları erken aşamada tespit edilebilecek, personel planlaması daha verimli yapılabilecek” dedi.

Özellikle yatılı bakım altında bulunan bireylerin önemli bir bölümünün kendini ifade etmekte zorlanan veya haklarını koruyamayan kişilerden oluştuğuna dikkat çeken Karslı, bu sistemin koruyucu bir işlev göreceğini ifade etti. Yapay zekâ destekli analizlerle, örneğin bir kişinin sağlık durumunda ani bir değişiklik yaşandığında sistemin bunu algılayarak erken müdahale imkânı sağlayabileceği belirtildi.

KAYITLAR SİLİNEMEYECEK VEYA DEĞİŞTİRİLEMEYECEK

Teklifte, veri güvenliğine ilişkin hükümler de ayrıntılı şekilde düzenleniyor. Buna göre, kamera kayıtları merkezi bir sistemde toplanacak ve herhangi bir adli ya da idari soruşturmaya konu olmaması halinde en geç iki yıl içinde silinecek. Verilerin yalnızca kamu hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla kullanılacağı ve mahkeme kararı olmaksızın hiçbir kişi veya kurumla paylaşılamayacağı hüküm altına alınıyor. Karslı, merkezi sistem sayesinde kayıtların silinmesi veya değiştirilmesinin önüne geçileceğini, düzenlemenin Anayasa ve mevcut yargı içtihatları dikkate alınarak hazırlandığını dile getirdi.

