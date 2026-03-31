İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Avşar, savcının “İhalelerden yüzde 5-10 pay mı istediniz?” sorusuna karşı kendini “Biz her zaman aramızda böyle şakalaşırız” diye savundu.

“İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü”ne ilişkin 107’si tutuklu, 5’i “müşteki sanık” olmak üzere 407 sanığın yargılandığı davanın 12’nci duruşması görüldü. Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki duruşmada, İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar’ın çapraz sorgusu yapıldı. Cumhuriyet savcısı, sanıklar Ertan Yıldız ve Adem Soytekin’in raylı sistem ihaleleriyle ilgili, “Bir metro ihalesinde en başından hangi firma için hangi fiyat teklifinin konuşulduğu, bu ihaleden Fatih Keleş ile Ekrem İmamoğlu’nun yüzde 7 pay alacağı, ihaleden önce noterden hangi fiyata ihalenin alınacağının gazetelere çıktıktan sonra bu ihalenin iptal edildiğine” yönelik beyanlarını sordu.

Sanık Avşar, iki şahsın ifadesinde tek ağızdan çıkan bir cümle olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

İŞ BİLMEYEN BİRİ ALAMAZ

“Adem Soytekin’in adını 19 Mart 2025’ten sonra duydum. Bizim ihalemiz hakkında konuşuyor. 3 milyar liralık işi, bizden iş bilmeyen biri alamaz. Alt taşeron olarak alamaz. Kontrol şefi mühendisi müsaade etmez. Önce bir istasyonu bitirirsin. Bizim bu dilekçelerden, iptalden 14 gün sonra haberimiz oldu. Bu piyasada çakallar ve çantacılar var. İstanbul’da yapılacak raylı sistem ihalesinde, doğru projeleri verirsin. İş potansiyeline bakarsın. Yüzde 7 verilecekse niye iptal edildi, o zaman?”

Savcının, “İhaleden önce belge sunulmuş. Bir kurum ihaleye çıkıyor. Bunun belgesi savcılığa sunulmuş. Dosyaya evrak girmiş. İhaleden önce bir şahıs gelip ihbarda bulunuyor. Birden fazla kişinin ihalenin fesatı ile ilgili beyanları var. WhatsApp konuşmaları var” sözleri üzerine sanık Avşar, “Bu dilekçe kimsenin itibar etmediği bir dilekçe” dedi.

Savcı, “Eylemler hakkında belli başlı beyanlar var. Kirazlı-Halkalı-Üniversite Metrosu Yapım İşine ilişkin Avrupa Yakası Raylı Sistemler Şube Müdürü olan Ahmet Önal ile mesajlaşmalarınız var. Bu mesajlarda, ‘İhaleyi alan firmadan yüzde 10 alacağız, çok şeffafız, Fatih abi bundan yüzde 5 alsa yeter, 10 fazla olur’ şeklinde. Yüzde 5-10 istenme söz konusu mu?” sorusunu yöneltti.

RAYLI SİSTEM BÜYÜK PAZAR

Emniyetteki ifadesinde de bu konuda açıklama yaptığını belirten Avşar, şöyle devam etti:

“Burada bu mesajın atıldığı tarih 13 Mart 2024’tür. İhale, 26 Eylül 2024 tarihli. 6,5 ay sonra ilişkilendirmeye çalışılan bir ifade bu. Telefon elinizde. Ortada ihale yokken bu konuşma yapılıyor. İBB iştiraki Metro İstanbul AŞ Genel Müdür Yardımcısı Fatih Gültekin 15 yıldır beraber çalıştığımız biri. Raylı sistem alanı büyük bir pazar. Fatih Gültekin, işletmenin dışındaki iş geliştiren kişidir. Fatih Gültekin abi iş hacmini yüzde 5-10’a çıkarmak istiyor. Bizden sürekli ‘Ben bu ihaleden elimdeki işin paketini, iş hacmini artırmak istiyorum, mühendislik yapmak istiyorum’ diyor. Bizi sürekli bunaltıyor. Aramızda şakalaşıyoruz. Bu mesajlaşmanın ilgili ihaleyle alakası yok. Ben bu iddialar nedeniyle 1 senedir her yere malzeme ediliyorum.”

