İBB soruşturmasında iki isim konuştu, tahliye kararı geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Berat Çağrı Kapki ile eski CHP Şişli Belediye Meclis Üyesi Umut Şenol, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak ifade verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu çok sayıda isim hakkında “suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “rüşvet”, “irtikap”, “ihaleye fesat karıştırmak” ve “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” gibi ağır suçlamalar yöneltiliyor.