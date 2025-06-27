İBB soruşturmasında iki isim konuştu, tahliye kararı geldi
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan iki isim etkin pişmanlıktan yararlandı. Berat Çağrı Kapki ile eski CHP’li meclis üyesi Umut Şenol, verdikleri ifadelerin ardından tahliye edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Berat Çağrı Kapki ile eski CHP Şişli Belediye Meclis Üyesi Umut Şenol, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak ifade verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu çok sayıda isim hakkında “suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “rüşvet”, “irtikap”, “ihaleye fesat karıştırmak” ve “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” gibi ağır suçlamalar yöneltiliyor.
İKİ İSİM DE TAHLİYE EDİLDİ
Etkin pişmanlık kapsamında verdikleri ifadeler sonrasında Kapki ve Şenol, sulh ceza hakimliğince tahliye edildi.
Yürütülen soruşturma kapsamında yeni gözaltı ve ifade işlemlerinin de gündeme gelebileceği belirtiliyor.